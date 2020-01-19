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Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою

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МакГрегор – Серроне відео бою / UFC

Бій між Конором МакГрегором та Дональдом Серроне тривав лише 40 секунд. Стільки часу вистарчило ірландському бійцеві, щоб перемогти свого суперника.

На початку бою Серроне хотів провести удар ногою, але МакГрегор його заблокував. Натомість удар від Notorius американець пропустив. Після цього він хитнувся, а МакГрегор кинувся добивати його. Сил не жалів. На ринг одразу пролилася кров. А за 40 секунд від початку бій було зупинено.

Відео бою та нокауту МакГрегор – Серроне

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Варто відзначити, що це не найшвидший нокаут в боях з МакГрегором. Жозе Алду він відправив у нокаут за 13 секунд, що є рекордом в UFC.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Конор МакГрегор Змішані єдиноборства MMA
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