Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою

Бій між Конором МакГрегором та Дональдом Серроне тривав лише 40 секунд. Стільки часу вистарчило ірландському бійцеві, щоб перемогти свого суперника.

На початку бою Серроне хотів провести удар ногою, але МакГрегор його заблокував. Натомість удар від Notorius американець пропустив. Після цього він хитнувся, а МакГрегор кинувся добивати його. Сил не жалів. На ринг одразу пролилася кров. А за 40 секунд від початку бій було зупинено.

Відео бою та нокауту МакГрегор – Серроне

40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) 19 января 2020 г.

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Варто відзначити, що це не найшвидший нокаут в боях з МакГрегором. Жозе Алду він відправив у нокаут за 13 секунд, що є рекордом в UFC.