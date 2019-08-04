"Малага" хоче розірвати контракт із Селезньовим

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Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото з відкритих джерел

Іспанська "Малага" розглядає можливість припинення співробітництва з українським футболістом Євгеном Селезньовим. Іспанський клуб хоче розвантажити зарплатну відомість.

Як повідомляє Eldesmarque, 34-річний українець один з гравців, який може покинути клуб, адже його зарплата досить висока.

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Якщо все піде за планом "анчоусів", то нападник покине клуб у найближчі дні.

Селезньов з особистих причин приєднався до команди пізніше, аніж його одноклубники. Він тренується з командою з 29 липня, хоча ряд ЗМІ повідомляли, що Євген покидає клуб. Іспанські ЗМІ пов'язують українця з турецькими клубами.

За інформацією ЗМІ, сам Селезньов начебто не захотів залишатися у "Малазі", тому що не отримував ігрової практики в іспанському клубі. До того ж у нього є більш привабливі, у фінансовому плані, пропозиції.

У минулому сезоні Сегунди Селезньов зіграв 12 матчів за "Малагу", однак результативними діями не відзначився. Контракт українця з "Малагою" розрахований до літа 2021 року.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євген Селезньов
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