Маленька дочка екс-тренера "Барселони" Луїса Енріке померла від раку

У родині колишнього головного тренера каталонської "Барселони" й збірної Іспанії Луїса Енріке сталася трагедія. У четвер, 29-го серпня, померла його дев'ятирічна дочка Ксана. У неї була остеосаркома – рак кісток.

Сім'я Енріке дізналася про хворобу дочки в кінці березня. У Луїса та його дружини, з якою вони разом з 1996 року, залишилися двоє дітей – старший син Пачо (йому 21) і дочка Сіра (19).

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Наша дочка Ксана померла після п'яти місяців інтенсивної боротьби з остеосаркомою. Ми дякуємо всім за прояви любові протягом цих місяців і дякуємо всім за делікатність і розуміння. Дякуємо також персоналу лікарень Сан-Жоан-де-Деу і Сан-Пау за їх відданість роботі й турботу. Спасибі лікарям, медсестрам і всім волонтерам,

– написав Енріке.

Луїс Енріке дізнався про діагноз доньки, коли перебував на Мальті, де збірну Іспанії чекав матч кваліфікації Євро-2020. Як пише Marca, ввечері 25 березня йому подзвонила дружина й керівництво Королівської футбольної федерації Іспанії тут же організувало для Луїса Енріке рейс в Барселону.

Луїс пропустив три матчі кваліфікації, а в червні пішов у відставку, адже через сімейні проблем не міг думати про роботу. Тоді в Іспанії ніхто не знав про хворобу дочки тренера. Іспанські медіа проявили дивовижну одностайність: як пише Marca, всі вже знали про страшний діагноз, але вважали неетичним поширення інформації без дозволу родини.



Фото: з відкритих джерел

"Сім'я – це святе. Команда з вами до самого кінця", – писав Серхіо Рамос. Новий тренер Роберт Морено після призначення теж не радів: "Завжди хотів стати головним тренером, але не в такій ситуації. Це гірка радість".

Луїс Енріке був з дочкою до кінця. Він щодня просиджував у коридорах клініки, за інформацією Marca, на нервовому ґрунті у нього сильно впав вага.

"Ксана, ми будемо сумувати за тобою. Ми будемо пам'ятати тебе кожен день нашого життя і сподіватися, що ми знову зустрінемося. Ти будеш дороговказною зіркою нашої сім'ї. Спочивай з миром, Ксаніта. Твоя сім'я", – закінчив лист Луїс Енріке.