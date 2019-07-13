Маліновський переходить в "Аталанту": з'явилися нові деталі трансферу

80 Читать новость на русском
Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Італійська "Аталанта" продовжує працювати над трансфером Руслана Маліновського. Трансфер українського футболіста з бельгійського "Генка" може відбутися найближчим часом.

Італійський клуб близький до домовленості про трансфер гравця за 15 млн євро плюс бонуси.

Читайте також: Маліновський зробив гучну заяву щодо переходу з "Генку"

За інформацією L'Eco di Bergamo, "Аталанта" готова виплатити бельгійцям цю суму декількома траншами.

Клуб з Бергамо намагався придбати Маліновського відразу після закінчення сезону-2018/19, але через деякий час втратив до нього інтерес. Зокрема, причиною була завищена ціна на українця.

Ряд італійських ЗМІ вже встигли повідомити, що "бергамасці" повернулися до ідеї придбання Руслана. Трансфер начебто буде завершений до кінця наступного тижня.

"Сампдорія", яка також цікавилася футболістом, все ще розраховує на підписання Маліновського. Однак українець хоче грати в клубі, який виступає в Лізі чемпіонів. "Сампдорія" не пробилася до цього турніру.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.

blog_ava
Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
сьогодні
60371
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Руслан Маліновський Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду
12 липня 17:32 Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду
1816
Трансфери команд УПЛ: онлайн
12 липня 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7881
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3737
Вийшов ефектний трейлер до фільму "Папаченко" про Ломаченка-старшого: відео
12 липня 17:08 Вийшов ефектний трейлер до фільму "Папаченко" про Ломаченка-старшого: відео
679
Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру
12 липня 15:21 Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру
464
Новини
Більше новин
Залиште відгук