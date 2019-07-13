Маліновський переходить в "Аталанту": з'явилися нові деталі трансферу

Італійська "Аталанта" продовжує працювати над трансфером Руслана Маліновського. Трансфер українського футболіста з бельгійського "Генка" може відбутися найближчим часом.

Італійський клуб близький до домовленості про трансфер гравця за 15 млн євро плюс бонуси.

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За інформацією L'Eco di Bergamo, "Аталанта" готова виплатити бельгійцям цю суму декількома траншами.

Клуб з Бергамо намагався придбати Маліновського відразу після закінчення сезону-2018/19, але через деякий час втратив до нього інтерес. Зокрема, причиною була завищена ціна на українця.

Ряд італійських ЗМІ вже встигли повідомити, що "бергамасці" повернулися до ідеї придбання Руслана. Трансфер начебто буде завершений до кінця наступного тижня.

"Сампдорія", яка також цікавилася футболістом, все ще розраховує на підписання Маліновського. Однак українець хоче грати в клубі, який виступає в Лізі чемпіонів. "Сампдорія" не пробилася до цього турніру.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.