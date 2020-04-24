Маліновський розповів, чи перейде в АПЛ: гравцем серйозно цікавиться лондонський гранд

Руслан Маліновський поділився своєю думкою щодо можливості переходу в клуб англійської Прем'єр-ліги. Наразі футболіст збірної України виступає в Італії за "Аталанту".

В інтерв'ю УАФ футболіст заявив, що поки не замислювався про перехід в інший клуб. За словами Руслана, навряд чи клуби думають про трансфери на тлі пандемії коронавірусу.

Дивіться також Гол Маліновського потрапив у підбірку найкращих моментів "Аталанти" в Серії А: відео

Не думаю, що клуби зараз сильно думають про трансфери. Ми з "Аталантою" проводили збір в Англії, грали товариські матчі. Звичайно, поля й атмосфера там розкішні. Мені подобається Прем’єр-ліга, але я навіть не замислювався з цього приводу,

– сказав Маліновський.

Днями італійські ЗМІ повідомили, що в лондонському "Вест Хемі" шукають посилення в центр поля і начебто націлилися на Маліновського.

Агент Руслана Вадим Шаблій у коментарі "Команда 1" підтвердив інтерес лондонського клубу. Але Шаблій переконує, що не веде переговорів щодо переходу Маліновського.

"На цей час ми не ведемо переговори по Маліновському ні з одним з клубів. Ніде правди діти, що "Вест Хем" проявляв інтерес до Руслана – і влітку, і взимку.

Він такий футболіст, яким весь час хтось цікавиться. Інша справа, чи актуально це для нього самого і для його клубу. На цей момент ми всім задоволені в "Аталанті". Думаю, Руслан Маліновський може ще багато про що сказати саме в цій команді", – сказав Шаблій.

Варте уваги Хто думає, що коронавірус – це жарт, то ви ідіоти, – зірка збірної України Руслан Маліновський

Також ЗМІ повідомляли про інтерес "Фіорентини" до Маліновського.

Але Маліновський розвіяв чутки про переїзд у Флоренцію. За словами футболіста, нема ніяких передумов про перехід у "Фіорентину".

Маліновський перейшов в "Аталанту" влітку 2019 року з бельгійського клубу "Генк".

У цьому сезоні 26-річний футболіст відіграв 31 матч, забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.