Маліновський уже не тренується з "Генком"

Український футболіст Руслан Малиновський тренується окремо від загальної групи гравців "Генка". Руслан хоче покинути бельгійський клуб.

Як повідомляє HLN, Маліновський сам наполіг на індивідуальній програмі підготовки до сезону.

Читайте також: "Манчестер Сіті" придбав конкурента для Зінченка, якого продав минулого року

Ймовірно, це пов'язано з бажанням Маліновського змінити команду.

ЗМІ пов'язують Руслана Маліновського з двома італійськими клубами – "Сампдорією" та "Аталантою".

На початку літа стало відомо про можливий перехід Маліновського в італійську "Аталанту". Але клуби не змогли домовитися через суму трансферу.

"Генк" вимагав 20 мільйонів євро, коли італійці назвали суму завищеною і запропонували 10-12 мільйонів євро. Сам Маліновський звинуватив "Генк" у брехні.

Тепер же генеральний директор клубу з міста Бергамо Лука Перкассі повідомив, що трансферна кампанія італійського клубу завершилася. Таким чином, Маліновський, швидше за все, не перейде в "Аталанту", яка в наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів.

Спорт24 повідомляв, що Маліновський дав згоду на перехід з "Генку" в "Сампдорію". "Сампдорія" начебто зацікавлена у послугах українця. Але згодом в клубі вирішили зупинити перемовини на прохання головного тренера.