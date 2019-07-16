Маліновський в "Аталанті": останні деталі трансферу

Український футболіст Руслан Маліновський найближчим часом буде представлений гравцем італійської "Аталанти". Українець вже побував в Італії, щоб узгодити всі деталі переходу.

Журналіст La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана повідомив, що Маліновський 15 липня підписав контракт з "Аталантою".

Читайте також: Топ-трансфери літа 2019: онлайн

Угода на 5 років була підписана близько 18:00 15 липня. Маліновський вдало пройшов медогляд.

ЗМІ повідомляли, що Маліновський повинен повернутися в Україну, щоб зробити візу. Відтак, про його трансфер оголосили б 18-го липня.

Та за інформацією Фонтана, Руслан вже владнав питання з візою. У найближчі декілька годин він приєднається до команди. Офіційно про трансфер буде оголошено ввечері 16-го липня.

Ruslan #Malinovskyi ha sostenuto le visite mediche, ma raggiungerà il ritiro di Castione della Presolana dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche riguardanti il visto. @Gazzetta_it #Atalanta #SerieA #Mercato — Francesco Fontana (@fontafrancesco1) 15 июля 2019 г.

Наставник італійської "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні прокоментував трансфер Руслана Маліновського. Гасперіні розповів, що скаути стежили за українцем довгий час й оцінили його дуже позитивно.

За інформацією Tuttomercatoweb, головний тренер збірної України Андрій Шевченко доклав руку до переходу Руслана Маліновського в італійський клуб.