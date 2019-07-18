Маліновський забив гол в дебютному матчі за "Аталанту": відео

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / ФК "Аталанта"

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" і відразу відзначився.

Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу проти "Брусапорто" в рамках турніру Trophy Fra.mar.

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Маліновський забив п'ятий гол "Аталанти" в матчі, а в підсумку команда Джан П'єро Гасперіні перемогла з рахунком 9:0.

Руслан був замінений у перерві, як і всі інші футболісти "Аталанти", що вийшли в старті.

Як відомо, контракт Маліновського з "Аталантою" підписаний на 5 років. Трансфер обійшовся італійцям приблизно в 13-14 мільйона євро. Хавбек виступатиме під 18-м номером.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач. Хороша статистика, щоб переїхати в Італію.

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Теги: Спорт Новини Спорту Руслан Маліновський ФК Аталанта Футбол
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