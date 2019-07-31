Маліновський зачаровує своєю грою за "Аталанту" – найкращі моменти у виконанні українця: відео

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / twitter.com/atalanta_bc

Український півзахисник Руслан Маліновський встиг провести три матчі за нову команду – італійську "Аталанту". В активі Руслана вже три результативні передачі та навіть гол.

Перший гол за клуб з міста Бергамо українець забив у контрольній грі проти "Бурсаспорто". Руслан відзначився з пенальті.

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Після цього Маліновський зіграв 32 хвилини у товариському матчі проти "Суонсі" й 47 хвилин проти "Норвіча".

У поєдинку проти "канарок" Маліновський вразив своєю грою в центрі поля. Українець яскраво працював у захисті, і в атаці, а ще, схоже, що Руслан стане штатним виконавцем стандартів в "Аталанті".

Маліновський у матчі проти "Норвіча" вийшов на поле на 43-й хвилині, а на 90-й – відзначився результативною передачею, яка стала для нього вже третьою у складі "Аталанти" в контрольних зустрічах. 

Наступну товариську гру "чорно-сині" проведуть 2 серпня проти англійського "Лестера".

В офіційному матчі за італійський клуб Руслан зможе дебютувати 25-го серпня. У цей день "Аталанта" зіграє матч першого туру чемпіонату Італії проти клубу СПАЛ.

В Лізі чемпіонів італійці стартують 17/18 вересня з групового етапу.

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Теги: Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Маліновський
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