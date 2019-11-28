Мальме – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Київське "Динамо" грає на виїзді матч Ліги Європи проти шведського "Мальме". Онлайн-трансляція поєдинку 28 листопада – на сайті Спорт24.
Матч між "Мальме" та "Динамо" розпочнеться о 22:00. Перша гра між цими командами у Києві закінчилася мінімальною перемогою господарів. Тоді відзначився Буяльський на 84-й хвилині.
До слова: Мальме – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Шведський та український клуби є суперниками в боротьбі за вихід у плей-офф Ліги Європи. "Динамо" має шість очок, "Мальме" – на одне менше. Шість очок має і "Копенгаген", який поки посідає перше місце, випереджаючи український клуб.
Тож у випадку перемоги у цьому матчі "Динамо" гарантує собі вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Онлайн-трансляція матчу Мальме – Динамо
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі