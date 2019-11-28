Мальме – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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Мальме – Динамо онлайн / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" грає на виїзді матч Ліги Європи проти шведського "Мальме". Онлайн-трансляція поєдинку 28 листопада – на сайті Спорт24.

Матч між "Мальме" та "Динамо" розпочнеться о 22:00. Перша гра між цими командами у Києві закінчилася мінімальною перемогою господарів. Тоді відзначився Буяльський на 84-й хвилині.

До слова: Мальме – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Шведський та український клуби є суперниками в боротьбі за вихід у плей-офф Ліги Європи. "Динамо" має шість очок, "Мальме" – на одне менше. Шість очок має і "Копенгаген", який поки посідає перше місце, випереджаючи український клуб.

Тож у випадку перемоги у цьому матчі "Динамо" гарантує собі вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Онлайн-трансляція матчу Мальме – Динамо

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
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