Мальме – Динамо: анонс на матч Ліги Європи

У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" на виїзді зіграє у важливому матчі Ліги Європи проти шведського "Мальме". Перший поєдинок між командами на НСК "Олімпійський" завершився внічию 1:1. Про все найцікавіше перед цим матчем читайте у матеріалі Спорт24.

Мальме – Динамо. Головне

Що: матч групового етапу Ліги Європи

Де: стадіон "Сведбанк" (Мальме)

Коли: четвер, 28 листопада, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 2", сервіс інтерактивного цифрового телебачення OLL.TV, сайт Спорт24.

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Чим важливий цей матч

Після чотирьох зіграних турів "Динамо" і "Копенгаген" ділять першу сходинку в групі, набравши по шість очок. "Мальме" йде слідом, маючи в своєму активі на одне очко менше, а замикає квартет швейцарський "Лугано" (2 очки).

Перемога в Швеції гарантує киянам вихід в плей-офф Ліги Європи. В разі нічиєї українська команда теж матиме гарні шанси на вихід у наступний раунд, але тоді потрібно перемагати "Лугано" в останньому матчі. І нарешті, у випадку поразки динамівці значно ускладнять собі завдання виходу з групи, бо тоді їх доля буде залежати від результату матчу "Копенгаген" – "Мальме", за умови домашньої перемоги над швейцарцями.

Що відомо про Мальме

Чемпіонат Швеції завершився і тепер "Мальме" повністю сконцентроване на Лізі Європи. Шведський клуб зазнав тільки трьох поразок і посів друге місце в чемпіонаті Швеції. Відставання від лідера склало тільки одне очко.

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"Мальме" надзвичайно скромний клуб за європейськими мірками. Загальна вартість команди складає всього лишень 19,70 мільйони євро. Та попри це в історії команди є легендарні вихованці. Йдеться про Златана Ібрагімовича, яку в місті поставлять пам’ятник.

Найбільш небезпечним футболістом шведів є Маркус Росенберг. У цьому сезоні він забив 13 голів. Також оборонцям "Динамо" слід "взяти на олівець" Карлоса Странберга, в активі якого 11 результативних ударів. Хорошим пасом володіють Сьорен Ріекс та Арнор Траустасон.

Перший матч

Поєдинок першого кола між "Динамо" і "Мальме" в Києві завершився мінімальною перемогою української команди, тоді Олексій Михайличенко здобув першу перемогу після повернення на тренерський місток завдяки голу Віталія Буяльського.

Кадрова ситуація

Господарям поля через травми не допоможуть два гравці основного складу: захисник Оскар Левіцкі і нападник Йо-Інге Бергет. Для іншого форварда "Мальме", 37-річного Маркуса Росенберга поєдинок з киянами стане останнім у складі шведської команди в якості гравця, адже він завершує кар’єру.

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У "Динамо" в лазареті знаходяться два центрбеки Микита Бурда і Денис Попов. Втім, є і позитивні новини. Денис Бойко, який перебував на лікарняному з початку жовтня, повернувся до складу і вирушив разом з командою до Мальме.