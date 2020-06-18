У середу, 17 червня, "Манчестер Сіті" зіграв з "Арсеналом" у рамках 28-го туру АПЛ. Команда Гвардіоли не залишила шансів супернику.

Манчестер Сіті – Арсенал 3:0

Голи: Стерлінг, 45+2, Де Брюйне, 51 (п), Фоден, 90+1

Вилучення: Давід Луїс, 49 (Арсенал)

До теми Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

"Манчестер Сіті" впевнено закріпився на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату. У їх активі 57 набраних пунктів. У минулому турі манкуніанців перемогли непримиренні земляки з Юнайтед – 0:2.

Лондонська команда застрягла в середині турнірної таблиці чемпіонату на дев'ятій сходинці. "Арсенал" вдалось набраних 40 очків. Від єврокубкової зони він відстає на п'ять пунктів при матчі в запасі. У минулому турі лондонці не без зусиль перемогли "Вест Хем" вдома – 1:0.

Українські вболівальники не змогли побачити Олександра Зінченка з перших хвилин зустрічі. Хосеп Гвардіола залишив українця на лаві запасних.

Головний біль Артети

"МанСіті" одразу пішов вперед у першому поєдинку після відновлення чемпіонату. Вже на 4-й хвилині небезпечний штрафний виконав Де Брюйне – голкіпер врятував команду та перевів м'яч на кутовий.

Спочатку поєдинку наставнику лондонців Артеті прийшлось вносити корективи у гру команди. У одному із моментів Джака отримав вивих ноги та не зміг продовжити гру.

Господарі поля повністю контролювали хід поєдинку та намагалися виходити у швидкі флангові атаки.

Всередині першого тайму знову головний біль був у Артети. Марі отримав травму та вимушено покинув поле.

Декілька напівмоментів створили лондонці, але нічим небезпечним вони не увінчались. Стерлінг змістився із флангу та завдав удару за меж карного майданчика – Ленон став справжнім рятівником команди.

На 39-й хвилині зустрічі справжня гольовий момент створила команда Гвардіоли. Ідеальну передачу віддав Де Брюйне та вивів Стерлінга сам на сам із воротарем – Лено вдало відбив м'яч ногою.

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Протягом усього матчу значною перевагою володіли господарі поля, проте, вдало діяла оборона лондонців.

Наприкінці першого тайму серйозну помилку допустив Давід Луїс, який вийшов замість травмованого Марі. Бразилець спробував зупинити м'яч, невдало зігравши, м'яч відлетів до вільного Стерлінга, який спокійно переграв Лено – 1:0.

Бенефіс Давіда Луїса

У другому таймі знову на перших ролях був Давід Луїс. Марес ввірвався у штрафний майданчик та відчув на своїй спині руки бразильця, майстерно підставився та заробив пенальті. Арбітр вилучив захисника лондонців з поля.

Виконувати пенальті взявся Де Брюйне, який розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт – 2:0.

У меншості лондонцям взагалі не клеїлась гра, команді Артети було важко вийти з власної частини поля, а "МанСіті" ж будував конструктивні атаки.

На 67-й хвилині Де Брюйне гостро пробивав по володіннях лондонців – Лено знову на місці.

Ще у декількох моментах Лено врятував "Арсенал" від розгромного рахунку. Голкіпер лондонців був єдиною світлою плямою у грі команди Артети.

Наприкінці зустрічі голкіпер Едерсон невдало зіграв на виході та жорстко зіткнувся із власним захисником Гарсією. Медики на ношах винесли 19-річного іспанця з поля.

На 90+1 хвилині Агуеро пробив у володіння Лено – м'яч влучив у стійку, але відлетів прямо у ноги Фодену, який в один дотик відправив м'яч у ворота суперника – 3:0.

Потужно пробивав Агуеро – м'яч потрапив у ворота з зовнішньої сторони. Підсумковий рахунок матчу – 3:0.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Арсенал":