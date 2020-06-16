"Манчестер Сіті" зіграє з "Арсеналом" в центральному матчі 28 туру УПЛ, але матч перенесли на невизначений термін через коронавырус. Букмекери визначили фаворита цього протистояння.

Манчестер Сіті – Арсенал: прогноз букмекерів

"Манчестер Сіті" впевнено закріпився на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату. В ході 28 матчів команді вдалося набрати 57 очок. До попереднього туру в останній раз "містяни" програвали в англійській першості 2 лютого. Тоді "Манчестер Сіті" всуху поступився "Тоттенхему" в Лондоні (0:2). З тих пір підопічні Пепа Гвардіоли вигравали у всіх турнірах, здобувши п'ять перемог поспіль. Проте, в минулому турі манкуніанців перемогли непримиренні земляки з "Юнайтед" – 0:2.

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Лондонська команда застрягла в середині турнірної таблиці чемпіонату на дев'ятому рядку. За 28 поєдинків АПЛ цей клуб зумів набрати 40 балів. Від єврокубкової зони він відстає на п'ять пунктів при матчі в запасі. У минулому турі лондонці не без зусиль перемогли "Вест Хем" вдома – 1:0.

Букмекери закономірно вважають фаворитом господарів поля, коефіцієнт на перемогу яких дорівнює 1,32, тоді як успіх гостей оцінюється в 9, нічия – в 5,90.

Прогноз Parimatch

Коефіцієнт на перемогу "Арсенала" – 8,90. Звитяга "Манчестер Сіті" оцінена в 1,33. На нічию фахівці дають коефіцієнт 5,90.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі букмекери дають коефіцієнт 1,67. "Тотал матчу 2-3 голи" оцінили в 2,39. Букмекери прогнозують те, що у перший гол заб'є "Манчестер Сіті" з коефіцієнтом 1,31.

Прогноз Marathon bet

Ці букмекери виставили коефіцієнт 1,37 на перемогу "МанСіті". Перемогу гостей вони оцінили з коефіцієнтом 9,50. Нічия – 6.

Варто зазначити, що найбільше шансів забити має Серхіо Агуеро – 1,55 на його гол у матчі. У "Арсеналу" – П'єр-Емерік Обамеянг (2,70).