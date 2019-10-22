МанСіті – Аталанта: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів та голи Зінченка й Маліновського

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Манчестер Сіті – Аталанта: прогноз і ставки на матч 22.10.2019 – Ліга чемпіонів
Манчестер Сіті – Аталанта прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / facebook.com/mancity

У вівторок, 22 жовтня, в Лізі чемпіонів відбудеться українське протистояння – англійський "Манчестер Сіті" прийматиме італійську "Аталанту". За першу команду виступає українець Олександр Зінченко, за другу – його партнер по збірній України Руслан Маліновський. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Манчестер Сіті – Аталанта. Прогноз

Будемо відверті – "Аталанта" не той суперник, який зможе не те, що перемогти, а хоча б відібрати очки в "Манчестер Сіті". Команда Пепа Гвардіоли виглядає потужною "машиною", тим більше на своєму полі. Під їх натиском не зуміли встояти ні "Шахтар" вдома, ні загребське "Динамо" на виїзді. А обидві ці команди перемогли "Аталанту".

До слова: Шахтар – Динамо (Загреб): прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Не вірять в перемогу "Аталанти" і букмекери. Вона оцінена коефіцієнтом від 11,75 до 14,00. Натомість перемога "містян" на власному полі майже не викликає сумнівів – 1,18-1,23.

Матч "Манчестер Сіті" – "Аталанта" відбудеться у неділю, 22 жовтня. Початок матчу о 22:00.

Прогноз Parimatch

У них перемога "Манчестер Сіті" оцінена в 1,22. На те, що "Аталанта" зуміє вивести три очки з Англії – 13,00. Нічия у матчі – 7,20.

При цьому букмекери очікують чималої кількості голів у виконанні гравців команди-господарів – "тотал більше 3,5 Манчестер Сіті" лише 2,65. Для прикладу, "тотал більше 1,5 Аталанта" – аж 3,85.

Прогноз 1xbet

Їх букмекери оцінили шанси "МанСіті" на перемогу коефіцієнтом 1,23. Щодо "Аталанти", то їх звитяга над суперником – 14,00. Нічия – 7,3.

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Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3,5" – 1,785. Натомість "тотал матчу менше 3,5" – 2,17.

Цікавим буде протистояння і двох українців – Олександра Зінченка та Руслана Маліновського. На думку букмекерів, обоє мають шанс забити. Та варто відзначити, що Зінченко грає на позиції лівого захисника, і шансів відзначитися у нього значно менше – коефіцієнт 9,5 на його гол у цій грі. Гол Маліновського оцінено коефіцієнтом 7,5.

Прогноз Favorit

На думку букмекерів з Favorit, "Манчестер Сіті" переможуть – коефіцієнт 1,22 на такий підсумок матчу. Що переможе "Аталанта" – 11,75. Нічия – 7,00.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ліга чемпіонів Руслан Маліновський Олександр Зінченко ФК Аталанта Манчестер Сіті
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