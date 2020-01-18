"Манчестер Сіті" без Зінченка несподівано втратив очки у матчі АПЛ: відео

"Манчестер Сіті" і "Крістал Пелас" розійшлися результативною нічиєю (2:2) у 23-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті – Крістал Пелас 2:2

Голи: Агуеро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандіньо, 90 (авт.)

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Рахунок у матчі під кінець першого тайму відкрив форвард гостей Дженк Тосун з пасу від Гаррі Кейхілла.

Відео голу Тосуна

У другій половині зустрічі на 82-й хвилині Серхіо Агуеро, якому асистував Габріел Жезус, відновив паритет у грі. Ще через п’ять хвилин аргентинський форвард оформив дубль у зустрічі.

Відео голів Агуеро

На 90-й хвилині матчу Фернандіньо намагаючись перервати пас, відправив м’яч у власні ворота.

Відео автоголу Фернандіньо

Український півзахисник "МанСіті" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч. Він пропускає вже третій поєдинок "містян" поспіль. В цьому сезоні Зінченко зіграв в 9 матчах АПЛ. Загалом у всіх турнірах українець відіграв за "Сіті" 14 поєдинків і забив один м’яч.

Після 23 туру лідер чемпіонату "Ліверпуль" випереджає "Манчестер Сіті" на 13 очок і має два матчі в запасі. "МанСіті" посідає 2 місце (48 очок). На 3 місці "Лестер" (45 очок).