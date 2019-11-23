Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У суботу, 23 листопада, "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка приймає лондонський "Челсі" в рамках 13 туру чемпіонату Англії. Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок між "Манчестер Сіті" та "Челсі" в Україні транслює телеканал Setanta. Початок гри в Манчестері о 19:30.

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Трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Челсі" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

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Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Челсі

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Челсі" читайте на сайті Спорт24.