Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ / GETTY IMAGES

У суботу, 23 листопада, "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка приймає лондонський "Челсі" в рамках 13 туру чемпіонату Англії. Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок між "Манчестер Сіті" та "Челсі" в Україні транслює телеканал Setanta. Початок гри в Манчестері о 19:30.

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Трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Челсі" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Челсі

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Челсі" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Челсі Манчестер Сіті
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