Манчестер Сіті – Челсі: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Англії

У суботу, 23 листопада, у чемпіонаті Англії відбудеться топ-матч – "Манчестер Сіті" прийматиме "Челсі". Це матч між четвертою та третьою командами АПЛ, а розділяє їх лише одне очко. Тож букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі.

Манчестер Сіті – Челсі: анонс

Це буде матч, в якому не можна однозначно сказати, хто вийде переможцем. "Челсі" набрав хорошу ходу, вигравши шість матчів поспіль в чемпіонаті. Саме завдяки цьому команда вийшла на третє місце.

Натомість "МанСіті" в п'яти останніх зустрічах двічі програв. Особливо прикрою була поразка "Ліверпулю", з яким містяни борються за перше місце.

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Саме ця поразка і відкинула "Манчестер Сіті" на четверте місце. Команда пропустила вперед "Лестер" та "Челсі", Однак відставання від них мінімальне – два та одне очко відповідно. Тож перемога над "Челсі" у цьому матчі дозволить "МанСіті" як мінімум обійти "Челсі". А у випадку поразки "Лестера" у паралельному матчі знову вийти на друге місце.

Саме через це і "Челсі" треба перемагати – щоб відірватися від суперника на безпечну відстань та втриматися в гонці за чемпіонством.

Матч "Манчестер Сіті" – "Челсі" відбудеться в суботу, 23 листопада. Початок матчу о 19:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спор24.

Манчестер Сіті – Челсі: прогноз букмекерів

Однак букмекери більше вірять у перемогу саме "Манчестер Сіті". На це коефіцієнти коливаються від 1,42 до 1,47. Натомість перемога "Челсі" оцінюється букмекерами в 6,25-7,00. Нічия у матчі – 5,00-5,10.

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При цьому очікується чимала кількість голів у цьому матчі. Ставки на "тотал матчу більше 3,5" приймають з коефіцієнтом 2,00-2,10. Напротивагу "тотал матчу менше 3,5" – 1,72-183.