"Манчестер Сіті" декласував "Челсі" завдяки результативним передачам Зінченка: відео
"Манчестер Сіті" зумів повернутися на вершину турнірної таблиці чемпіонату Англії завдяки впевненій перемозі над лондонським "Челсі". Підопічні Пепа Гвардіоли за набраними очками зрівнялися з "Ліверпулем", хоча й зіграли на один матч більше.
Манчестер Сіті – Челсі 6:0
Голи: Стерлінг, 4, 80, Агуеро, 13, 18, 56, Гюндоган, 25
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Уже на 4 хвилині господарі поля дали зрозуміти, що перемогти їх сьогодні буде неможливо. Де Брюйне віддав пас на Бернарду Сілву, який увірвався у штрафний гостей та здійснив простріл. На передачу португальця відгукнувся Рахім Стерлінг, який з близької відстані заколотив м'яч у ворота "Челсі".
Відео голу Стерлінга
На 8 хвилині вбивчу нагоду змарнував Серхіо Агуеро. Аргентинець не забив з метра. Пеп Гвардіола впав на коліна, не вірячи в побачене. Однак на 13 хвилині Агуеро виправився. Після пасу українця Олександра Зінченка Кун з дальньої дистанції поклав м’яч у дев’ятку воріт Кепи.
Відео голу Агуеро
На 19 хвилині все той же Агуеро збільшив перевагу "Сіті". Серхіо використав помилку Росса Барклі, який незрозуміло для чого відпасував головою у свій штрафний майданчик. Куну потрібно було тільки переправити м’яч у ворота "Челсі", з чим він впорався.
Відео голу Агуеро
Непристойним рахунок на 25 хвилині зробив німець Ілкай Гюндоган. Хавбек без роздумів пробив з далеку, коли м’яч відскочив до його ніг.
Відео голу Гюндогана
Гості свій перший момент створили тільки на 28 хвилині. Педро вискочив віч-на-віч з Едерсоном, але не зумів переграти бразильського голкіпера. За хвилину іспанець знову бив по воротах "Сіті", але й тут Едерсон виграв дуель. Ще один шанс "аристократи" мали на 38 хвилині. Гонсало Ігуаїн чудово бив з 25 метрів, але Едерсон витягнув м'яч з-під поперечини.
У другому таймі ситуація не сильно змінилася. Уже на 51 хвилині Агуеро міг оформити хет-трик, проте після навісу Де Брюйне, пробивши головою, влучив у поперечину.
Нестримний Стерлінг на 55 хвилині увірвався у володіння Едерсона. Іспанець Сезар Аспілікуета намагався зупинити британця і зробив це, але ціною фолу– пенальті. До позначки підійшов Агуеро, який холоднокровно оформив хет-трик.
Відео голу Агуеро
Після цього голу господарі дещо заспокоїлися. Наступний справді небезпечний момент виник аж на 75 хвилині. Жезус, якого відверто штовхав Давід Луїз, пробив з близької відстані по воротах Кепи. Однак талановитий голкіпер цього разу врятував свою команду.
А на 80 хвилині вдруге результативною дією відзначився Зінченко. Давід Сілва віддав чудовий розрізний пас на Олександра, який відразу прострілив у штрафний "синіх". На передачу українця відгукнувся Стерлінг й оформив дубль.
Відео голу Стерлінга
Таким чином "Манчестер Сіті" здобув чергову надзвичайно впевнену перемогу та повернув собі лідерство в турнірній таблиці. Разом з "Ліверпулем" клуб з Манчестера має 65 очок. Українець Олександр Зінченко вперше за довгий час зіграв за "городян" увесь матч. Довірою Пепа Гвардіоли Олександр скористався сповна, віддавши за матч дві результативні передачі.