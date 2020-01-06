"Манчестер Сіті" хоче придбати захисника "Шахтаря" Матвієнка

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко потрапив у сферу інтересів англійського "манчестер Сіті". При цьому трансфер гравця може відбутися вже в зимове трансферне вікно.

Про інтерес до Матвієнка було відомо ще в грудні 2019 року. Тоді про це писав прес-аташе головного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков. А також Betting Insider з посиланням на джерело в англійському клубі.

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Тепер же щодо можливого трансферу пише авторитетне видання The Athletic. За даними журналіста, "МанСіті" розглядає два варіанти на підсилення позиції центрального захисника. Окрім Матвієнка, клуб може придбати захисника "Інтера" Мілана Шкріньяра. Однак на користь українця говорить той факт, що в нього контракт лише до літа 2021 року, у той час як в Шкріньяра – до літа 2023 року. Тож "містянам" доведеться за 24-літнього словака заплатити 62 мільйони фунтів. Матвієнко ж обійдеться значно дешевше (Transfermarkt оцінює його в 3 мільйони євро).

Ще два варіанти, які розглядає "МанСіті" – Натан Аке з "Борнмута" та Чаглар Сеюнджю з "Лестера".

Варто відзначити, що у "Манчестер Сіті" в цьому сезоні виникли проблеми з центральними захисниками. У Емеріка Лапорта серйозна травма, а Джон Стоунз і Ніколас Отаменді мають проблеми з фізичною формою. Гвардіола був змушений використовувати в центрі захисту номінальних хавбеків Фернандіньо і Родрі, а також підключати до першої команди 18-річного Еріка Гарсію.