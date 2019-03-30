"Манчестер Сіті" із Зінченком у складі переміг "Фулхем" та вийшов у лідери АПЛ: відео
Перед матчем проти "Фулхема", "Манчестер Сіті" відставав від "Ліверпуля" на два очки. Тож перемога над суперником повертала "містян" на перше місце в АПЛ.
Фулхем – Манчестер Сіті 0:2
Гол: Бернанду Сілва, 5, Агуеро, 27
Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, зайнявши вже звичне місце на лівому фланзі захисту. І не дав відзначитися суперникам.
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Натомість "МанСіті" вже у першому таймі затис господарів на їх половині поля. І до середини тайму вирішив усі завдання. Спочатку відзначився Бернарду Сілва після пасу Серхіо Агуеро. А згодом гравці помінялися ролями – португалець асистував, а нападник забив гол.
Загалом ще до перерви рахунок міг бути розгромним. Гравці "Манчестер Сіті" завдали 18 (!) ударів по воротах, шість з яких летіли у площину.
Після відпочинку ситуація не надто змінилися. "МанСіті" і надалі володів ініціативою. Тільки цього разу тиск на ворота Серхіо Ріко був дещо нижчий. Тому і голів вже не було.
"Манчестер Сіті" переміг та знову вийшов на перше місце в чемпіонаті Англії. Команда випереджає "Ліверпуль" лише на одне очко.
Відеоогляд матчу Фулхем – Манчестер Сіті
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