"Манчестер Сіті" із Зінченком у складі переміг "Фулхем" та вийшов у лідери АПЛ: відео

355 Читать новость на русском
"Манчестер Сіті" переміг "Фулхем"
"Манчестер Сіті" переміг "Фулхем" / mancity.com

Перед матчем проти "Фулхема", "Манчестер Сіті" відставав від "Ліверпуля" на два очки. Тож перемога над суперником повертала "містян" на перше місце в АПЛ.

Фулхем – Манчестер Сіті 0:2
Гол: Бернанду Сілва, 5, Агуеро, 27

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, зайнявши вже звичне місце на лівому фланзі захисту. І не дав відзначитися суперникам.

Читайте також: Зінченко: Ніколи не знаєш, що у Гвардіоли в голові

Натомість "МанСіті" вже у першому таймі затис господарів на їх половині поля. І до середини тайму вирішив усі завдання. Спочатку відзначився Бернарду Сілва після пасу Серхіо Агуеро. А згодом гравці помінялися ролями – португалець асистував, а нападник забив гол.

Загалом ще до перерви рахунок міг бути розгромним. Гравці "Манчестер Сіті" завдали 18 (!) ударів по воротах, шість з яких летіли у площину.

Після відпочинку ситуація не надто змінилися. "МанСіті" і надалі володів ініціативою. Тільки цього разу тиск на ворота Серхіо Ріко був дещо нижчий. Тому і голів вже не було.

"Манчестер Сіті" переміг та знову вийшов на перше місце в чемпіонаті Англії. Команда випереджає "Ліверпуль" лише на одне очко.

Відеоогляд матчу Фулхем – Манчестер Сіті

 

blog_ava
Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
сьогодні
3420
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Манчестер Сіті" із Зінченком у складі переміг "Фулхем" та вийшов у лідери АПЛ: відео
сьогодні 16:44 "Манчестер Сіті" із Зінченком у складі переміг "Фулхем" та вийшов у лідери АПЛ: відео
350
Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"
сьогодні 12:47 Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"
518
Гвоздик – Нгумбу: де дивитися онлайн боксерський поєдинок за титул WBC
сьогодні 07:41 Гвоздик – Нгумбу: де дивитися онлайн боксерський поєдинок за титул WBC
1427
Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
29 березня 16:52 Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
823
Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть іншу європейську лігу замість АПЛ
29 березня 15:28 Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть іншу європейську лігу замість АПЛ
1298
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук