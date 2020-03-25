24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

"Манчестер Сіті" переглядає на позицію Зінченка відразу трьох футболістів

- Читать новость на русском
Олександр Зінченко / Getty Images

У наступне літнє трансферне вікно англійський "Манчестер Сіті" хоче підписати лівого захисника.

"Містяни" розглядають на позицію Олександра Зінченка і Бенжамена Менді відразу трьох футболістів, повідомляє Manchester Evening News.

Читайте також Українець Зінченко визнаний найкращим гравцем АПЛ за цікавим показником

Перший – захисник "Баварії" Давід Алаба. Австрієць вже кілька років виступає на позиції центрбека, але до приходу Гвардіоли в Мюнхен грав виключно як лівий захисник і не був універсалом, який здатний вийти на поле навіть в центральній осі.

Другий варіант в шорт-листі "Сіті" – футболіст "Порту" Алекс Теллес (8 голів і 5 асистів у 23 матчах поточного сезону). Третя можлива опція – гравець "Лестера" Бен Чілвелл.

  • У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив 1 м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 57 пунктів.
  • Розіграш чемпіонату Англії тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу.
  • Англійський куб відсторонили від єврокубків на два сезони через порушення фінансового фейр-плею. Однак "МанСіті" подав апеляцію на таке рішення. Але через пандемію коронавірусу розгляд апеляції було відкладено.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 14:05 Рівно 14 років тому Шевченко забив свій останній гол за "Мілан" в Італії – відео
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 08:15 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
24 березня 22:29 Без залу і гантелей: тренування для ніг, яке можна повторити вдома
Катерина Козачинська
Новини
Більше новин
Залиште відгук