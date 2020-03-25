"Манчестер Сіті" переглядає на позицію Зінченка відразу трьох футболістів

У наступне літнє трансферне вікно англійський "Манчестер Сіті" хоче підписати лівого захисника.

"Містяни" розглядають на позицію Олександра Зінченка і Бенжамена Менді відразу трьох футболістів, повідомляє Manchester Evening News.

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Перший – захисник "Баварії" Давід Алаба. Австрієць вже кілька років виступає на позиції центрбека, але до приходу Гвардіоли в Мюнхен грав виключно як лівий захисник і не був універсалом, який здатний вийти на поле навіть в центральній осі.

Другий варіант в шорт-листі "Сіті" – футболіст "Порту" Алекс Теллес (8 голів і 5 асистів у 23 матчах поточного сезону). Третя можлива опція – гравець "Лестера" Бен Чілвелл.

У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив 1 м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 57 пунктів.

Розіграш чемпіонату Англії тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу.

Англійський куб відсторонили від єврокубків на два сезони через порушення фінансового фейр-плею. Однак "МанСіті" подав апеляцію на таке рішення. Але через пандемію коронавірусу розгляд апеляції було відкладено.

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