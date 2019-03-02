"Манчестер Сіті" планує придбати нового гравця на позицію Зінченка

Англійський "Манчестер Сіті" планує купити ряд нових гравців під час літнього трансферного вікна. Одна з позицій, яку планують підсилити у клубі – лівого захисника. Саме там грає у "МанСіті" українець Олександр Зінченко.

Інформацію про купівлю нових гравців у коментарі AFP підтвердив головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. При цьому причина для трансферів стала не гра Зінченка. У такий спосіб у клубі намагаються знайти заміну іншому лівому захиснику – Бенджамену Менді. Француз перейшов до англійського клубу влітку 2017 року з "Монако" за 52 мільйони фунтів. Однак після цього гравець за два сезони зіграв лише у 18 матчах за "містян". Хоча Менді виграв разом зі збірною Франції Чемпіонат світу 2018 року. Для прикладу, Зінченко за ці два сезони зіграв 27 матчів за "МанСіті" у всіх турнірах. При цьому, що окрім українця, на позиції лівого захисника також виступали Емерік Ляпорт та Фабіан Делф.

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"Зараз він не в формі. І справа не в тому, що Менді не готовий виступати в Англії, а в тому, що він був травмований протягом двох сезонів. Якщо це тривало два сезони, то може статися і в наступному. Я сподіваюся, що цього не станеться. Будемо працювати над цим. Але правда в тому, що ми можемо використовувати Бенжамена лише в декількох матчах. Погані речі трапляються і з хорошими гравцями. Таке життя. Тому ми займаємося пошуком гравця на цю позицію", – заявив Гвардіола.

Та окрім позиції лівого захисника "Манчестер Сіті" намагатиметься посилити й інші ланки. Серед них заміна 33-літньому бразильцю Фернандіньо. Ще влітку 2018 року клуб намагався підписати конкурента колишньому гравцю донецького "Шахтаря". Та Жоржиньо перейшов у "Челсі", а Фред обрав "Манчестер Юнайтед", покинувши "Шахтар".

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Причиною таких покупок може бути й те, що на "МанСіті" можуть накласти заборону на трансфери гравців. Поки УЄФА розслідує справу про переходи молодих гравців. Якщо буде доведена вина "містян", їм можуть заборонити підписувати нових футболістів. Як це сталося з "Челсі" – лондонський клуб не зможе укладати угоди з новими гравцями наступні два трансферні вікна.