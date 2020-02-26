"Манчестер Сіті" подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду через дворічну дискваліфікацію

26 лютого Спортивний арбітражний суд в Лозанні отримав апеляцію від представників "Манчестер Сіті" у справі про заборону від УЄФА на участь в єврокубках.

Керівництво клубу вважає це рішення є несправедливим і упередженим. У заяві CAS йдеться, що дата винесення остаточного рішення невідома.

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Арбітражний суд розпочинає збори робочої групи, яка займатиметься вивченням справи, пошуками нових матеріалів та іншими процесами розслідування.

Спорт24 писав, що "Манчестер Сіті" отримав суворе покарання від УЄФА. "Містяни" дискваліфіковані з єврокубків на два сезони та оштрафовані на 30 млн євро за порушення правил фінансового фейр-плей.

У чому винний "Манчестер Сіті"?

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.

Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.

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Football Leaks привів документи, в яких міститься інформація, зокрема, про те, що "Сіті" з 2012 року працював по "схемі", за допомогою якої керівництво клубу переписувало витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.

Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" в 2014 році порушив правила фінансового фейр-плей на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).