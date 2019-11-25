Манчестер Сіті – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 26 листопада, донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти англійського "Манчестер Сіті". Переглянути цей матч можна буде по телебаченні та онлайн.

Матчі Ліги чемпіонів в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть у прямому ефірі матч п'ятого туру між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем". Трансляція розпочнеться о 21:50, сам матч – о 22:00.

До слова: Чи зможе "Шахтар" зачепитися за очки з "МанСіті": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Перед початком матчу на каналі "Футбол 1" у прямому ефірі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів". Вона виходить у прямому ефірі кожного ігрового дня Ліги чемпіонів до та після матчів. Як йдеться в описі до програми, у ній передбачені аналіз матчів, прогнози, коментарі експертів та найсвіжіші інтерв’ю з місця подій. Вона вийде в ефір о 20:45 та по закінченні матчу "МанСіті" – "Шахтар".

Дивитися онлайн матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" можна на сайті Oll.tv. Та нагадаємо, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та платний. Так, доступ до каналів "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) становить 109 гривень на місяць. За 139 гривень на місяць можна оформити підписку "Суперспорт", куди входять обидва канали "Футбол" та Setanta.

Читайте також: "Шахтар" втратив двох лідерів перед матчем проти "МанСіті" в Лізі чемпіонів

Дивитися матч "Шахтар" – "Динамо" (Загреб) можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Текстову онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" – "Шахтар" проведе і сайт Спорт24. Вона буде доступна за годину до початку матчу.