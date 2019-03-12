Манчестер Сіті – Шальке: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" після важкої виїзної перемоги спробує обіграти "Шальке" на власному полі. Матч, в якому можуть зіграти українці Олександр Зінченко та Євген Коноплянка, можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

В Україні показ поєдинків Ліги чемпіонів здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" буде показано протистояння "Манчестер Сіті" – "Шальке". Початок трансляції – о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Манчестер Сіті" – "Шальке" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шальке" відбудеться у вівторок, 12 березня. Перший матч між командами в Німеччині завершився перемогою "Сіті" з рахунком 3:2. Огляд матчу-відповіді та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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