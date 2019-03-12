Манчестер Сіті – Шальке: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

22 Читать новость на русском
Манчестер Сіті - Шальке: де дивитися онлайн матч Ліга чемпіонів 2018/2019
Манчестер Сіті – Шальке: де дивитися матч Ліги чемпіонів / twitter.com/mancity

"Манчестер Сіті" після важкої виїзної перемоги спробує обіграти "Шальке" на власному полі. Матч, в якому можуть зіграти українці Олександр Зінченко та Євген Коноплянка, можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

В Україні показ поєдинків Ліги чемпіонів здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" буде показано протистояння "Манчестер Сіті" – "Шальке". Початок трансляції – о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: "Шальке" планує продати Коноплянку

Дивитися онлайн матч "Манчестер Сіті" – "Шальке" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шальке" відбудеться у вівторок, 12 березня. Перший матч між командами в Німеччині завершився перемогою "Сіті" з рахунком 3:2. Огляд матчу-відповіді та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Головні новини 11 березня: вбивча негода в Україні і нова провокація Росії на Азові
сьогодні
4507
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Шальке
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
сьогодні 08:00 Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
1535
Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
11 березня 17:41 Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
343
В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
11 березня 15:28 В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
1442
Легендарний тренер "Барселони" та "Баварії" завершив кар'єру
11 березня 13:58 Легендарний тренер "Барселони" та "Баварії" завершив кар'єру
242
Зі сльозами на очах: як Дмитро Підручний співав гімн України під час нагородження
11 березня 12:04 Зі сльозами на очах: як Дмитро Підручний співав гімн України під час нагородження
3487
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук