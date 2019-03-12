"Манчестер Сіті" вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, розбивши "Шальке": відео

"Манчестер Сіті" переміг "Шальке" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Городяни" на власному полі не мали проблем з німецьким клубом.

Манчестер Сіті – Шальке 7:0

Голи: Агуеро, 35 (пен.), 38, Сане, 43, Стерлінг, 57, Бернарду Сілва, 71, Фоден 76, Жезус, 84

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Упродовж перших тридцяти хвилин "Манчестер Сіті", хоч і контролював м'яч, але майже не створив загрози біля воріт "Шальке". Єдиний момент був у Агуеро, який після прострілу Стерлінга з декількох метрів пробив у стійку. Гольова феєрія розпочалася на 33 хвилині, коли головний арбітр матчу Клеман Тюрпен призначив сумнівний пенальті. Француз скористався системою VAR, але свого рішення не змінив. До позначки підійшов Агуеро й впевнено реалізував пенальті.

У же через декілька хвилин Кун мав дві нагоди, щоб збільшити рахунок. Якщо в першому випадку голкіпер "кобальтових" виручив партнерів, то в другому епізоді Агуеро не залишив шансів Фарманну. Стерлінг, перебуваючи у штрафному, п'ятою віддав на аргентинця, який у футзальному стилі пустив м'яч Фарманну між ніг.

Розгромним рахунок на 43 хвилині зробив колишній гравець "Шальке" Сане. Німець, який забив дивовижний гол у першому матчі, був безжальний до екс-партнерів і цього разу. Вінгер скористався елегантною розрізною передачею українця Олександра Зінченка й забив черговий гол.

Манчестер Сіті – Шальке – відео кращих моментів першого тайму

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По перерві свій другий гол у матчі забив Сане, проте арбітр не зарахував взяття воріт. Уже за декілька хвилин Клеман Тюрпен знову був змушений перевіряти правомірність голу. Сане віддав прекрасний пас на Стерлінга, який прошив воротаря "Шальке". Повтор показав, що офсайду не було й арбітр зарахував гол – 4:0.

На 71 хвилині українець Олександр Зінченко взяв участь у ще одній гольовій атаці. Олександр віддав пас на Сане, який увірвався у штрафний "кобальтових" та відпасував на Бернарду Сілву. Португалець віддячив партнеру чудовим голом. Тенісним рахунок на 76 хвилині зробив перспективний Філ Фоден. 18-річний футболіст вийшов на заміну й скористався довірою Пепа Гвардіоли. Гравець легко обіграв Фарманна й зробив рахунок 6:0.

За декілька хвилин голодний до великих матчів Фоден знову міг відзначитися. Півзахисник потужно цілив під поперечину, але Фарманн зумів парирувати удар. Як виявилося згодом, голкіпер тільки відтермінував гол. На 84 хвилині своє прізвище на табло засвітив Жезус і встановив підсумковий результат 7:0.

"Манчестер Сіті" став п'ятим учасником чвертьфіналу. До цього путівки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вибороли "Аякс", "Тоттенхем", "Порту" та "Манчестер Юнайтед".

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