Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

"Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" зустрінуться 17-го серпня у рамках чемпіонату Англії. Центральний поєдинок другого туру АПЛ в Україні можна буде переглянути онлайн та по телебаченню.

Дозвіл на показ матчів нового сезону Англійської прем'єр-ліги в Україні має тільки телеканал Setanta. Саме він і покаже поєдинок "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем"

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Про включення Setanta Sports у свої пакети на цей момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ) і "Бриз" (Одеса).

Канал Setanta Sports також буде доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv і YOUTV.

Поєдинок "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" відбудеться у суботу, 17 серпня. Початок гри о 19:30.

Результат центрального туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" читайте після закінчення матчу на сайті Спорт24.

Де дивитися футбол в Україні в новому сезоні – читайте тут.