Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися онлайн - 17.04.2019 - Ліга чемпіонів
Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/spursofficial

"Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" визначать ще одного учасника півфіналу Ліги чемпіонів. Переглянути матч англійських команд можна буде в Україні по телебаченню та онлайн.

Матч "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми, о 21:15.

Дивитися матч "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Відео голів та огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Тоттенхем
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