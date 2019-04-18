"Манчестер Сіті" обіграв вдома "Тоттенхем", але вилетів з Ліги чемпіонів: відео

"Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" влаштували справжній трилер та драму у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Глядачі на "Етіхад Стедіум" побачили одразу сім голів. Але у підсумку раділи саме фанати "Тоттенхема".

Манчестер Сіті – Тоттенхем 4:3 (4:4 за сумою двох матчів, дальше проходить "Тоттенхем")

Голи: Стерлінг, 4, 21, Б. Сілва, 11, Агуеро, 59 – Сон, 7, 10, Льоренте, 73

Вийти вперед та зрівняти рахунок за сумою двох матчів "МанСіті" вдалося вже у дебюті зустрічі. Стерлінг отримав пас на куті штрафного майданчика, та пробив крученим ударом повз Альдервейрельда у кут воріт "Тоттенхема". Голкіпер у стрибку до м'яча не дотягнувся.

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Та вже на 7-ій хвилині "Тоттенхем" зрівняв рахунок. Лукас Моура віддав пас на Аллі. М’яч намагався перехопити Ляпорт. Але, фактично, скинув м’яч під удар Сону. Кореєць свій момент не змарнував, пробивши під ногою Едерсону.

Минає мить – і вже "Тоттенхем" попереду. І знову забив Сон, і знову після помилки Ляпорта. Цього разу захисник невдало прийняв м’яч. Лукас віддав пас на Аллі, а вже той на Сона. Гравець пробив у дальній кут воріт.

Та за десять хвилин від початку матчу на "Етіхад Стедіум" було забито і четвертий гол. Цього разу "Манчестер Сіті" вже зрівняв рахунок. Автор голу – Барнарду Сілва. Він пробивав з кута воротарського майданчика, м’яч пролетів між ногами Роуза. Незначний рикошет від них – і Льоріс не дотягнувся до м’яча. "МанСіті" зрівняв рахунок. Але команді і надалі треба було забивати два голи. Для цього у підопічних Пепа Гвардіоли залишалося 80 хвилин.

На 21-ій хвилині "Манчестер Сіті" вийшов вперед. "Містяни" отримали право на штрафний, який дуже швидко розіграли. У підсумку м’яч потрапив до де Брюйне, який прострелив вздовж лінії воріт. На дальній стійці його пас в дотик замкнув Стерлінг.

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Після такого голепаду команди дещо взяли перерву. Бернарду Сілва зі штрафного вирішив закинути м'яч за спину Льоренте, але перекинув і ворота. За цей час "Тоттенхем" втратив через травму Сіссоко, замість якого вийшов Льоренте. Сон пробивав у дальній куті воріт. Для оформлення хет-трику у цьому матчі корейцю не вистачило лічених сантиметрів.

На початку другого тайму "МанСіті" створив два небезпечні моменти. Спочатку де Брюйне пробивав зі штрафного майже з лінії карного майданчика. Але вище воріт. при цьому жовту картку за цей фол отримав Сон, і він пропустить наступний матч своєї команди у Лізі чемпіонів. Майже одразу після цього Давід Сілва прострілював у штрафному майданчику, і Бернарду Сілва пробивав у дотик. Льоріс зіграв не надто впевнено, відбивши м’яч перед собою. Але добивання у гравців "МанСіті" не вдалося.

На 53-ій хвилині Льоріс ще раз врятував свою команду. Небезпечно пробивав де Брюйне. На це "Тоттенхем" відповів своїми двома моментами. Спочатку Моура віддавав пас на Сона. Але півзахисник не зумів використати можливість вийти сам на сам на ворота Едерсона. За хвилину – Льоренте пробивав у падінні. Голкіпер "МанСіті" відбив м’яч, і захисник його підстрахував.

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У відповідь господарі забили четвертий гол. Де Брюйне проштовхнув м’яч на Агуеро, і аргентинець потужно пробив у ближній кут воріт над Льорісом. Голкіпер навіть не зумів зреагувати на цей удар.

На 73-ій хвилині після подачі з кутового Льоренте відправив м’яч у ворота Едерсона. Але арбітр матчу був змушений скористатися допомогою VAR-системи. Все через те, що м’яч перед тим влучив у руку. Але суддя зарахував цей гол. Тож знову лондонська команда за такого рахунку виходила у півфінал Ліги чемпіонів.

На другій з п’яти доданих хвилин Стерлінг ще раз забив після пасу Агуеро. Суддя спочатку зарахував гол, але згодом відмінив його – офсайд.

Напруга матчу зростала. Але голів так більше не було. "Тоттенхем" переміг та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Там він зіграє проти "Аяксу".