"Манчестер Сіті" вигравав 2:0 у "Вулверхемптона" у меншості, але програв: відео

У чемпіонаті Англії відбувся матч між "Вулверхемптоном" та "Манчестер Сіті", Важку перемогу здобули господарі поля.

Вже на 12-й хвилині "МанСіті" залишився у меншості після вилучення Едерсона — голкіпер збив суперника за межами штрафного майданчика. Тож Гвардіола зняв з гри Агуеро, випустивши Браво.

Та першими забили вдалося саме гостям. Хоча і тут не обійшлося без випадку. Мареза збили у штрафному майданчику, і у ворота "Вулвз" було призначено пенальті. Пробивати пішов Стерлінг та перший раз не забив. Однак арбітр просигналізував, що треба перебити. Рахім не забив і вдруге, та цього разу йому пощастило, що він першим опинився на добиванні і таки відправив м'яч у сітку воріт.

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Саме Стерлінг подвоїв перевагу своєї команди у другому таймі, вдало перекинувши воротаря після стрімкої атаки.

Та вже на 55-й хвилині відставання в рахунку було скорочено. Голом відзначився Траоре. І він же став співавтором другого голу. Конкурент Зінченка за позицію лівого захисника у "МанСіті" Менді з незрозумілих причин не вибив м'яч з власного штрафного майданчика. І програв боротьбу супернику. Траоре прострелив вздовж лінії воріт, а Хіменес вдало підставив ногу.

А коли вже йшла остання хвилина основного часу, Догерті забив переможний гол.

Відеоогляд матчу Вулверхемптон — МанСіті

Вже в неділю, 29 грудня, обом командам знову грати матчі чемпіонату. "Вулверхемптон" відправиться в гості до "Ліверпуля", який в цьому сезоні АПЛ ще не програвав, а "МанСіті" прийме "Шеффілд Юнайтед".