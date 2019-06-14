"Манчестер Сіті" Зінченка отримав нестандартний дизайн нової форми: фото

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com

Англійський "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в новому сезоні виступатиме у формі від нової компанії. "Містяни" почнуть співпрацювати з Puma, яка підготувала чорну виїзну форму для команди.

Фотографії ймовірної форми виклали в мережу. Вона виконана в традиційному як для виїзних матчів чорному кольорі, а на правому плечі чемпіонів Англії будуть красуватися жовті смуги.

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Також відмінністю від минулого гостьового комплекту форми є рукава – їх краї виконані в рожевому і блакитному кольорі.


Стара форма "Манчестер Сіті" сезону 2018/2019


Нова форма "Манчестер Сіті" на сезон 2019/2020

Офіційно форма буде представлена в липні. Саме тоді закінчиться партнерська угода "Манчестер Сіті" з Nike, і вступить нова з Puma. 10-річний контракт з цією компанією було укладено на загальну суму 650 мільйонів фунтів.

Також буде представлено домашній комплект форми, який повинен бути блакитним. Якою буде резервна форма – не відомо.

"Манчестер Сіті" в минулому сезоні виграв усі три найпрестижніші англійські трофеї – АПЛ, Кубок Ліги та Кубок Англії. У новому сезоні клуб Зінченка в першому турі зіграє проти "Вест Хема" Андрія Ярмоленка.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті
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