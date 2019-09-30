Манчестер Юнайтед – Арсенал: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

110 Читать новость на русском
МЮ – Арсенал: дивитися онлайн матч 30 вересня 2019 – УПЛ
Манчестер Юнайтед – Арсенал онлайн-трансляція

Топовий матч 7-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" винесли аж на понеділок, 30 вересня. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" відбудеться у понеділок, 30 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

У 6 турах МЮ здобув лише 8 очок. натомість "Арсенал" – 11. Проте серед матчів "канонірів" були поєдинки з "Тоттенгемом" та "Ліверпулем", тоді як "Манчестер Юнайтед" втратив очки з "Крістал Пелес", "Вулверхемптоном" та "Вест Хемом". Саме за "молотобійців" у воротах МЮ і відзначився Андрій Ярмоленко.

Проте експерти та букмекери вважають фаворитом протистояння МЮ.

До слова: Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал

 

blog_ava
Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
сьогодні
173792
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Юнайтед Арсенал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смерть Еміліано Сала: ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця
сьогодні 19:06 Смерть Еміліано Сала: ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця
374
Скандал з професійним боксом в Україні: федерація намагається ліквідувати, боксери – проти
сьогодні 15:21 Скандал з професійним боксом в Україні: федерація намагається ліквідувати, боксери – проти
527
"Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
сьогодні 00:04 "Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
1021
Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
29 вересня 18:27 Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
5083
Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео
29 вересня 20:52 Український воротар забив рятівний гол своєї команди, але суддя його не зарахував: відео
7515
Новини
Більше новин
Залиште відгук