Манчестер Юнайтед – Арсенал: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

Топовий матч 7-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" винесли аж на понеділок, 30 вересня. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" відбудеться у понеділок, 30 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

У 6 турах МЮ здобув лише 8 очок. натомість "Арсенал" – 11. Проте серед матчів "канонірів" були поєдинки з "Тоттенгемом" та "Ліверпулем", тоді як "Манчестер Юнайтед" втратив очки з "Крістал Пелес", "Вулверхемптоном" та "Вест Хемом". Саме за "молотобійців" у воротах МЮ і відзначився Андрій Ярмоленко.

Проте експерти та букмекери вважають фаворитом протистояння МЮ.

До слова: Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал