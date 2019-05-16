"Манчестер Юнайтед" і "Баварія" зіграють "матч легенд" з нагоди драматичного фіналу 1999-го

Англійський "Манчестер Юнайтед" і мюнхенська "Баварія" зіграють "матч легенд" з нагоди 20-річчя легендарного фіналу Ліги чемпіонів сезону 1998/1999.

Поєдинок відбудеться у неділю, 26-го травня, як і фінал 1999-го, який відбувся в Барселоні на стадіоні "Камп Ноу".

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Матч прийме домашній стадіон "червоних дияволів" "Олд Траффорд".

"Баварія" вже встигла оголосити свій склад, в якому ряд легендарних футболістів. Зокрема, Ханс-Йорг Бутт, Штефан Еффенберг, Мартін Демікеліс, Данієль ван Буйтен, Лотар Маттеус, Зе Роберто, Джоване Елбер, Лука Тоні, Рой Макай та Івіца Оліч.

Як відомо, у фіналі Ліги чемпіонів 1998/1999 "Манчестер Юнайтед" переміг "Баварію", хоча протягом матчу поступався 1:0. Англійці забили два голи, коли до фінального свистка залишалися лічені хвилини.

У тому сезоні "Манчестер Юнайтед" оформив так званий требл, додавши до перемоги в Лізі чемпіонів Кубок Англії та Прем'єр-ліги.

З нагоди успішного сезону у 1999 році "Манчестер Юнайтед" на новій формі наніс так звані "пасхалки". На цій формі на рукаві написано "Treble winners BCN 26.05.1999".