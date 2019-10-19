Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: прогноз і ставки на матч 20 жовтня 2019
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль прогноз букмекерів

У неділю, 20 жовтня, відбудеться дербі між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем". Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль. Прогноз

Це найпринциповіше протистояння у чемпіонаті Англії. Для обох команд воно важливіше, аніж дербі з сусідами по місту.

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Але до цього матчу команди підходять у різних станах. "Ліверпуль" – лідер чемпіонату, який йде без поразок – вісім перемог у восьми матчах. Натомість "Манчестер Юнайтед" ніяк не може знайти свою гру. Це відбилося на результатах команди – "манкуніанці" перемогли лише двічі, зате тричі програли. Тож не дивно, що букмекери у цій грі віддають перевагу саме гостям – 1,65-1,75 на перемогу "Ліверпуля". Натомість перемога – МЮ оцінена в 4,75-5,25.

Та не варто забувати, що це чемпіонат Англії, де аутсайдер може перемогти чемпіона на виїзді. Тож що вже говорити за "Манчестер Юнайтед", який гратиме на рідному "Олд Траффорд" проти принципового суперника? 

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" відбудеться в неділю, 20 жовтня. Початок о 18:30. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

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Їх експерти прогнозують перемогу "Ліверпуля" з коефіцієнтом 1,74. Натомість перемога "Манчестер Юнайтед" – 5,25. Нічия – 4,00. 

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Букмекери очікують, що обидві команди заб'ють у цьому матчі – 1,8 на те, що це станеться та 2,105 що такого не буде. Відтак ставка на "тотал матчу більше 2,5" складає лише 1,86, а "тотал матчу менше 2,5" – 2,06.

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У них перемога господарів оцінена в 5,10. Перемога "Ліверпуля" має коефіцієнт 1,70. Нічия – ті ж 4,00.

Щодо кількості голів, то їх може бути 2 або 3. Ставка на це з коефіцієнтом 2,03. При цьому що "індивідуальний тотал більше 1,5 МЮ" аж 3,6, водночас "індивідуальний тотал більше 1,5 Ліверпуль" вдвічі менше – 1,76.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль
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