Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

На вихідних в Англії відбудеться червоне дербі непримиримих суперників – "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль". Для обох команд гра має велике турнірне значення, відтак вболівальники побачать справжнє шоу.

Остання гра між командами в рамках АПЛ завершилася впевненою перемогою "Ліверпуля" 3:1. Однак тоді "Манчестер Юнайтед" керував Жозе Моурінью, який наразі відпочиває від роботи через відставку. І до того матчу в "червоних дияволів" була восьмиматчева безпрограшна серія в рамках англійської Прем'єр-ліги.

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Наразі команди переслідують різні цілі. Підопічні Юргена Клоппа намагаються втриматися на вершині ліги. Водночас команда Уле Гуннара Сульшера, який очолив клуб після поразки "Ліверпулю", не програла жодного матчу на внутрішній арені: 8 перемог та одна нічия. Наразі "червоні" ведуть боротьбу за топ-4.

Прогноз від Pari Match

Букмекери цієї команди не вірять у домашню звитягу "Манчестер Юнайтед". На перемогу господарів поля коефіцієнт 3,15, в той час як на "Ліверпуль" – 2,31. Нічийний результат – 3,50.

Прогноз від Фаворит Спорт

Також букмекери "Фаворит Спорт" вважають лідера турнірної таблиці АПЛ фаворитом протистояння. На перемогу "Ліверпуля" коефіцієнт 2,32. Успіх підопічних Сульшера букмекери оцінили коефіцієнтом 3,10, а нічию – 3,50.

Прогноз від Winline

William Hill дає на перемогу "Манчестер Юнайтед" коефіцієнт 3,10. Виїзну перемогу "мерсисайдців" букмекери оцінили коефцієнтом 2,30. Нічия – 3,53.

Поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" відбудеться 24 лютого на стадіон "Олд Траффорд". Початок матчу, о 16:05. Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.

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