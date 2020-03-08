Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч АПЛ

8 березня "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Манчестер Сіті" у рамках 29 туру АПЛ. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

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Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 8 березня. Початок гри о 18:30.

У цьому сезоні для клубів це вже четверта зустріч. У чемпіонаті Англії гра завершилася неочікуваною перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:1. Інша зустріч команд відбулася у Кубку англійської ліги.

Команди обмінялися гостьовими перемогами і "Манчестер Сіті" вийшов у фінал завдяки перемозі у двох матчах з рахунком 3:2.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" читайте на сайті Спорт24.