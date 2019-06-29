"Манчестер Юнайтед" підписав 21-літнього захисника Ван-Біссаку за 50 мільйонів фунтів

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Ван-Біссака перейшов у "Манчестер Юнайтед"
Ван-Біссака перейшов у "Манчестер Юнайтед"

Англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про підписання захисника Аарона Ван-Біссаки. Контракт розрахований на 5 років з можливістю продовження ще на один рік.

Ван-Біссака у минулому сезоні виступав за англійський "Крістал Пелес". Він зіграв у 39 матчах у всіх турнірах за клуб, в який віддав чотири результативні передачі.

До слова: Топ-трансфери літа 2019: онлайн

МЮ не озвучує ціну, за яку придбав молодого захисника. Та BBC Sport повідомляло, що "манкуніанці" погодилися заплатити за гравця 50 мільйонів фунтів.

Варто відзначити, що Ван-Біссака зіграв за молодіжну збірну Англії на чемпіонаті Європи 2019. Однак взяв участь лише в одному матчі. 

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Теги: Трансфери Манчестер Юнайтед Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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