"Манчестер Юнайтед" підписав 21-літнього захисника Ван-Біссаку за 50 мільйонів фунтів

Англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про підписання захисника Аарона Ван-Біссаки. Контракт розрахований на 5 років з можливістю продовження ще на один рік.

Ван-Біссака у минулому сезоні виступав за англійський "Крістал Пелес". Він зіграв у 39 матчах у всіх турнірах за клуб, в який віддав чотири результативні передачі.

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МЮ не озвучує ціну, за яку придбав молодого захисника. Та BBC Sport повідомляло, що "манкуніанці" погодилися заплатити за гравця 50 мільйонів фунтів.

Варто відзначити, що Ван-Біссака зіграв за молодіжну збірну Англії на чемпіонаті Європи 2019. Однак взяв участь лише в одному матчі.