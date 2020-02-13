"Манчестер Юнайтед" помістив на карантин відомого футболіста через загрозу коронавіруса

Новоспечений футболіст "Манчестер Юнайтед" Одіон Ігало все ще не приступив до тренувань. Клуб помістив форварда на двотижневий карантин у рамках противірусної безпеки.

The Times повідомляє, що за рішенням "Манчестер Юнайтед" Ігало ще не приступав до роботи на базі клубу в Каррінгтоні.

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Два тижні – це інкубаційний період коронавірусу. Після закінчення терміну Ігало зможе приступити до тренувань з партнерами.

Очікується, що Ігало потрапить до заявки "червоних дияволів" на матч проти "Челсі", який відбудеться 17 лютого.

"Манчестер Юнайтед" орендував Ігало у китайського клубу "Шанхай Шеньхуа" в останні години трансферного вікна.

У Китаї взимку спалахнув небезпечний коронавірус. Через це чемпіонат Китаю з футболу, який мав розпочатися 22 лютого, відклали на невизначений термін.

Також перенесли два матчі азійської Ліги чемпіонів з футболу.

Через спалах небезпечного вірусу ряд футболістів переїхали з Китаю в Європу. Зокрема, в мадридський "Атлетіко" повернувся Яннік Феррейра Карраско.

Що відомо про коронавірус з Китаю? Від цієї хвороби помирають приблизно 9% інфікованих. Всесвітня організація охорони здоров'я вже оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям та озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.



До Китаю тимчасово припинили групові тури. Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.



В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу