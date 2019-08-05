"Манчестер Юнайтед" придбав Гаррі Магвайра та встановив історичний рекорд

Захисник англійського "Лестера" Гаррі Магвайр продовжить кар'єру в "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" викупили контракт футболіста.

Гравець підписав контракт з клубом до 2025 року з опцією продовження ще на один сезон, інформує сайт "Манчестер Юнайтед".

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Гравець буде заробляти 5,5 мільйонів євро в рік. Раніше також стало відомо, що "червоні" заплатили за трансфер Магвайра 87 мільйонів.

Це найдорожчий трансфер захисника в історії футболу. "Лестер" офіційно не уточнює суму трансферу, але називає її рекордною в історії клубу.

До цього найдорожчим захисником у світі був Вірджіл ван Дейк, який за 84,65 мільйона євро перейшов у "Ліверпуль" із "Саутгемптона".

У минулому сезоні за "Лестер" Магвайр зіграв 32 матчі у всіх турнірах. У його активі три голи. Також Гаррі встиг вже зіграти 20 матчів за збірну Англії.

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