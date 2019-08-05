"Манчестер Юнайтед" придбав Гаррі Магвайра та встановив історичний рекорд

267 Читать новость на русском
Гаррі Магвайр
Гаррі Магвайр / twitter.com/manutd

Захисник англійського "Лестера" Гаррі Магвайр продовжить кар'єру в "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" викупили контракт футболіста.

Гравець підписав контракт з клубом до 2025 року з опцією продовження ще на один сезон, інформує сайт "Манчестер Юнайтед".

Читайте також: Футболіст "Барселони" офіційно став партнером Ракіцького в "Зеніті"

Гравець буде заробляти 5,5 мільйонів євро в рік. Раніше також стало відомо, що "червоні" заплатили за трансфер Магвайра 87 мільйонів.

Це найдорожчий трансфер захисника в історії футболу. "Лестер" офіційно не уточнює суму трансферу, але називає її рекордною в історії клубу.

До цього найдорожчим захисником у світі був Вірджіл ван Дейк, який за 84,65 мільйона євро перейшов у "Ліверпуль" із "Саутгемптона".

У минулому сезоні за "Лестер" Магвайр зіграв 32 матчі у всіх турнірах. У його активі три голи. Також Гаррі встиг вже зіграти 20 матчів за збірну Англії.

Останні трансфери світового футболу – читайте тут.

blog_ava
З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
сьогодні
312291
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Юнайтед
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
сьогодні 10:30 Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
Ігор Саджениця 614
Трансфери команд УПЛ: онлайн
4 серпня 06:01 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11452
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4 серпня 18:30 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6487
Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram
сьогодні 09:03 Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram
12324
"Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео
4 серпня 22:10 "Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео
454
Новини
Більше новин
Залиште відгук