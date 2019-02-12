Манчестер Юнайтед – ПСЖ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Англійський "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на "Олд Траффорд" прийме грізний французький ПСЖ. Матч можна буде переглянути на території України.

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні належать "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть у прямому ефірі матч МЮ – ПСЖ. Початок трансляції о 21:55, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Матч довірили коментувати Андрію Столярчуку.

Дивитися онлайн "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний – 69 гривень на місяць.

Матч МЮ – ПСЖ відбудеться у вівторок, 12 лютого. Це буде перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00. Матч-відповідь запланована на 6 березня у Парижі.

Огляд матчу та відео голів "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ на сайті Спорт24 по закінченні гри.