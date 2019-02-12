Манчестер Юнайтед – ПСЖ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

1102 Читать новость на русском
Манчестер Юнайтед - ПСЖ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Манчестер Юнайтед – ПСЖ: де дивитися онлайн матчу Ліги чемпіонів / twitter.com/manutd

Англійський "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на "Олд Траффорд" прийме грізний французький ПСЖ. Матч можна буде переглянути на території України.

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні належать "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть у прямому ефірі матч МЮ – ПСЖ. Початок трансляції о 21:55, сама гра розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Матч довірили коментувати Андрію Столярчуку.

Дивитися онлайн "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний – 69 гривень на місяць.

Матч МЮ – ПСЖ відбудеться у вівторок, 12 лютого. Це буде перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00. Матч-відповідь запланована на 6 березня у Парижі.

Огляд матчу та відео голів "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ на сайті Спорт24 по закінченні гри.

blog_ava
Визнати Крим російським: окупанти назвали умову збереження храму ПЦУ на півострові
сьогодні
2937
Теги: Спорт Футбол ПСЖ Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
215
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
348
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1969
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
433
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
339
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
480
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук