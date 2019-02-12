Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / twitter.com/manutd

"Манчестер Юнайтед" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дістався один з найважчих суперників. Міцність "червоних дияволів" перевірить чемпіон Франції – ПСЖ.

Варто зазначити, що обидва суперники є доволі рівні. Тому букмекери не віддають однозначної переваги одній з команд. Щодо першого матчу, то у William Hill на перемогу "Манчестер Юнайтед" виставили коефіцієнт 2,30 (найменший із запропонованих коефіцієнтів). На те, що переможуть гості – 3,00. Нічия у першому матчі між цими командами – 3,40.

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При цьому на те, яка команда вийде у чвертьфінал Ліги чемпіонів, то тут більше шансів у ПСЖ – 1,57 проти 2,25 на прохід МЮ.

Дещо схожі коефіцієнти дає і PariMatch. У них перемога господарів "Олд Траффорд" – 2,39. На те, що переможе ПСЖ – ті ж 3,00. Щодо нічиї, то її оцінили в 3,55.

Дещо вищі коефіцієнти вони запропонували й на переможця пари. Тут теж більше шансів у ПСЖ – 1,62 на прохід французької команди в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. На те, що пройде МЮ – 2,39.

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Найвищий коефіцієнт на перемогу ПСЖ – у "Фаворит спорт". Їх експерти такий підсумок матчу оцінили в 3,10. Перемога "Манчестер Юнайтед" у першому матчі – 2,26. Нічия у цьому протистоянні – 3,65. 

Щодо виходу у наступний раунд турніру, то букмекери теж віддають перевагу ПСЖ – 1,63. На прохід МЮ – 2,29.

Матч "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ відбудеться у вівторок, 12 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Огляд матчу – на сайті Спорт24. Матч відповідь відбудеться у Франції 6 березня.

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 Канал
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