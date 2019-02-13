Мбаппе та компанія завдали першої поразки "Манчестер Юнайтед" Сульшера: відео

Французький ПСЖ в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів переміг англійський "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Поразка стала першою для "червоних дияволів" під орудою норвезького тренера Уле Гуннара Сульшера.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ 0:2

Голи: Кімпембе, 53, Мбаппе, 60

Вилучення: Погба, 89 (Манчестер Юнайтед)

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Перша половина гри минула в безкомпромісній боротьбі. Обидві команди зробили ставку на те, щоб зберегти свої ворота недоторканими. Відтак, це спричинило велику кількість тактичних фолів та грубих порушень у центрі поля. Без уваги порушників не залишив головний арбітр матчу Даніеле Орсато, який 5 разів витягував зі своєї кишені гірчичник.

На старті матчу команди обмінялися дальніми ударами. На шостій хвилині перевірив реакцію Давіда де Хеа аргентинець Анхель Ді Марія. Екс-гравець "Манчестер Юнайтед" з робочої лівої ноги пробив здалеку, але м'яч закрутився у бік від воріт. У відповідь Решфорд пробив з гострого кута й змусив воротаря ПСЖ Буффона перевести м'яч на кутовий.

Найбільш небезпечний момент у першій половині гри створили саме гості. На 28 хвилині триходівка парижан ледь не закінчилася голом. Марко Вератті віддав на Дракслера, який в один дотик відпасував Мбаппе. Однак 20-річний француз невдало розпорядився м'ячем.

Наприкінці тайму Уле Гуннару Сульшеру ще й довелося робити вимушену заміну. Травми зазнав Джессі Лінгард, який смикнув м'яз стегна. Замість нього на поле вийшов Алексіс Санчес. По перерві Хуан Мата замінив Антоні Марсьяля. Француз також зазнав ушкодження.

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По перерві першу справді небезпечну нагоду створили саме футболісти ПСЖ. Дракслер віддав передачу на Дані Алвеса, який ідеально відпасував на Мбаппе. Нападник пробив головою, але де Хеа відбив м'яч на кутовий. Як стало зрозуміло за декілька секунд, іспанський голкіпер тільки відтермінував гол. Ді Марія виконав навіс й оборонець Кімпембе увігнав м'яч у сітку – 0:1.

Гол надзвичайно надихнув парижан і вже наступна атака ледь не завершилася голом. Дані Алвес пробивав з-за меж штрафного й після рикошету м'яч ледь вдруге не залетів у ворота де Хеа. Та вже на 60 хвилині Ді Марія змусив керівництво "Манчестер Юнайтед" шкодувати, що вони свого часу відпустили його. Аргентинець віддав ідеальну передачу на Мбаппе, який подвоїв перевагу ПСЖ.

На 63 хвилині Мбаппе міг поховати господарів. Вийшовши віч-на-віч з де Хеа, француз не зумів перекинути іспанського голкіпера.

ПСЖ дещо зупинився після того, як досягнув потрібного результату. Відтак саме "Манчестер Юнайтед" перехопив ініціативу. Однак парижани вдало замкнулися у своєму штрафному й грали на контратаках. Підопічним Сульшера так і не вдалося створити реальну загрозу воротам Буфонна – закономірна поразка 0:2.

Наприкінці гри господарі втратили важливого гравця перед повторним матчем. Арбітр вилучив Поля Погба за грубу гру. Таким чином хавбек пропустить матч-відповідь, який відбудеться 6 березня у Парижі.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – ПСЖ

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