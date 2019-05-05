"Манчестер Юнайтед" сенсаційно не переміг "Хаддерсфілд" і залишився без Ліги чемпіонів: відео

"Манчестер Юнайтед" у 37-у турі чемпіонату Англії не зумів перемогти "Хаддерсфілд", який вже вилетів з АПЛ, й офіційно залишився без Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Хаддерсфілд – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Мбенза, 60 – Мактомінай, 8

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Виїзний поєдинок для "червоних дияволів" розпочався досить позитивно. Уже на восьмій хвилині Мактомінай вивів гостей вперед. Однак ранній гол виявився єдиним для МЮ в цьому матчі. Упродовж майже всього першого тайму команди не створювали небезпечні моменти біля воріт одне одного. Лишень на 39 хвилині Карлан Грант змусив вступити в гру Давіда Де Хеа, який врятував партнерів. Гості відповіли ударом Погба у поперечину.

У другому таймі "Хаддерсфілд" зумів зрівняти рахунок. Лоссль знайшов своєю передачею у штрафному Мбенза, який з близької відстані відзначився забитим м'ячем. У середині тайму "Манчестер Юнайтед" мав забивати другий гол. Спершу свій шанс не використав Джонс, а згодом і Решфорд.

Наприкінці поєдинку клуб обмінялися ще по одному небезпечному шансу забити. Спершу Погба знову пробив у поперечину, а згодом Грант змусив демонструвати всі свої вміння Де Хеа.

До завершення гри комнади більше голів не забивали й розійшлися миром. Для "Хаддерсфілд" матч не мав принципового значення, оскільки клуб достркоово покинув АПЛ. У свою чергу "Манчестер Юнайтед" набрав 66 очок і втратив будь-які шанси потрапити у топ-4, що дає право грати у Лізі чемпіонів.

"Червоні дияволи" програють "Тоттенхему" чотири очки й ніяк не наздоженуть "шпор".

Хаддерсфілд – Манчестер Юнайтед – відеоогляд матчу

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