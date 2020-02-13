"Манчестер Юнайтед" відмовився жити в готелі, де перед тим проживала китайська команда

Спалах коронавірусу в Китаї може призвести до нової форми расизму, коли все, що пов'язане з цієї країною буде уникатися. Саме так робить "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" вирішив відправитися на збори до Іспанії, поки в Англії непогода через шторми та урагани (там навіть довелося перенести частину матчів, серед яких і "українське дербі" "Манчестер Сіті" – "Вест Хем").

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Команда направилася до Марбельї, де планувала поселитися в готелі Westin La Quinta Golf Resort and Spa у Бенаавісі. Та коли керівництво клубу дізналося, що перед ними в цьому готелі проживала китайська команда "Далянь Іфан", то відмовилося від цього розташування, пише Daily Mail. Натомість клуб оселився в готелі Kempinski.

Видання зазначає, що причиною таких змін стало побоювання в "Манчестер Юнайтед" заразитися коронавірусом гравцями. натомість в клубі заявили, що вони завжди вибирають найкращі місця для проживання з точки зору розташування, зручності та безпеки. Однак чому вирішили раптово змінити готель – так і не пояснили.

Це не перший випадок, який пов'язаний з "Манчестер Юнайтед" та коронавірусом. Клуб помістив у карантин на два тижні гравця Одіона Ігало, який перейшов в МЮ з китайського клубу "Шанхай Шеньхуа". Футболіст поки не проводив тренування на базі клубу в Ковінгтоні, а також не відправився з клубом на збір до Іспанії.

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Що відомо про спалах коронавірусу з Китаю

Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Перший смертельний випадок від коронавірусу стався 11 січня.

Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям та озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у двох українців. Вони є членами екіпажу судна "Diamond Princess", який відправили на карантин біля берегів Японії. Загалом на борту перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців. 9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про понад 100 осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема двох українців. Відтак, кількість інфікованих на борту судна – 218 осіб.



Міфи та правда про коронавірус (інфографіка: 24 канал)