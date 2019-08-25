"Манчестер Юнайтед" зазнав неочікуваної поразки від "Крістал Пелас": відео

Головна сенсація третього туру Англійської прем'єр-ліги сталася на "Олд Траффорд". Там "Манчестер Юнайтед" неочікувано програв "Крістал Пелас".

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас 1:2

Голи: Джеймс, 89 – Айю, 32, ван Анхольт, 90+3

Нереалізований пенальті: Рашфорд, 70 (Манчестер Юнайтед)

Господарі одразу захопили ініціативу та затисли "Крістал Пелас" на їх половині поля. Тож гості перейшли на гру на контратаках. І в один з моментів це принесло результат – Айю отримав пас головою, і вийшовши сам на сам на ворота Де Хеа, пробив повз голкіпера.

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На 70-й хвилині МЮ отримав шанс зрівняти рахунок. Однак Рашфорд невдало пробив пенальті – м'яч після його удару влучив у штангу, після чого вилетів за межі поля.

На 89-й хвилині здавалося, що "Манчестер Юнайтед" врятує ситуацію, коли Джеймс зрівняв рахунок неймовірним ударом у верхній кут воріт. Та коли вже йшов доданий арбітром час, ван Анхольт забив переможний гол "Крістал Пелас".

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас

Ця поразка не дозволила МЮ наблизитися до лідерів турнірної таблиці. "Крістал Пелас" же засів у середині.