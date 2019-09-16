"МанСіті" назвав список гравців на матч проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

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Склад "Манчестер Сіті" на гру проти "Шахтаря"
Склад "Манчестер Сіті" на гру проти "Шахтаря" / mancity.com

Англійський "Манчестер Сіті" оприлюднив імена футболістів, які відправляться до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Загалом в заявці 21 футболіст. Серед них і українець Олександр Зінченко. А також Фернандіньо, який свого часу виступав за "Шахтар".

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Список гравців "Манчестер Сіті"

воротарі: Клаудіо Браво, Едерсон, Скотт Карсон;
захисники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Олександр Зінченко, Анджеліно, Ніколас Отаменді, Жоао Канселу, Бенджамін Менді, Ерік Гарсія;
півзахисники: Ілкай Гюндоган, Родрі, Кевін де Брюйне, Бернарду Сілва, Давід Сілва, Фернандіньо, Ріяд Марез;
нападники: Рахім Стерлінг, Габріель Жезус, Серхіо Агуеро.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18 вересня. Початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар Манчестер Сіті
Джерело: 24 канал
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