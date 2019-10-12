Марафон за 1:59: що варто знати про творця бігової історії Еліуда Кіпчоге

12 жовтня 2019 року уже увійшло в історію марафонських забігів. Кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге показав, що можливостям людського організму немає меж. Це вперше спортсмен здолав марафонську дистанцію у 42 кілометри 195 метрів за менш ніж 2 години.

Кенійський легкоатлет пробіг її за 1 год 59 хв і 40,2 сек, щоправда, офіційним рекордом цей результат не стане.

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Чому? Попри те, що 12 жовтня у Відні Кіпчоге побив власний рекорд, це досягнення не буде зараховано як офіційний рекорд, оскільки його забіг відбувався у свого роду "ідеальних" умовах і не був офіційним відкритим змаганням.

Кіпчоге біг у супроводі 41 пейсмейкера, серед яких найсильніші бігуни планети. Впродовж дистанції вони постійно змінювали один одного.

Чинний світовий рекорд на марафонській дистанції становить 2:01.39 і належить також Еліуду Кіпчоге. Його він встановив під час марафону у Берліні 16 вересня 2018 року.

Марафон Ineos 1:59 Challenge у Відні не входить в програму IAAF (Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій). Це був виставковий захід, організований лише для того, щоб мета 42,2 км за 1 годину 59 хвилин була досягнута.

Далі у матеріалі дізнайтесь більше, хто такий Еліуд Кіпчоге і як він змінює уявлення про біг для світу.

Тренування

Щоранку марафонець прокидається о 5 ранку і одразу ж відправляється на пробіжку.

Зазвичай він тренується вдома у кенійському місті Ельдорет, яке розташоване на висоті 2000 метрів над рівнем моря.

Тут бігуни бігають по грунтових трасах, що створює неідеальні, більш складні умови для тренувань.

Важливою складовою тренувань Кіпчоге є 20-мильний біг (32 кілометри) зі швидкістю 3:10-3:15 хвилин на кілометр. Воно відбувається на висоті, де повітря настільки розріджене, що звичайна людина задихнулася б від гіпоксії навіть під час бігу підтюпцем.

У Відні Еліуд Кіпчоге долав кілометр з середньою швидкістю 2 хвилини 50 секунд.

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Кіпчоге каже, що на тренуваннях ніколи не викладається більше ніж на 80% від свого потенціалу.

Його 100% віддачу можна побачити лише на офіційних стартах. Тут він віддає останні сили і, як наслідок, виграє все, що можна виграти.

Скромність і простота

Незважаючи на зірковий статус і десятки виграних забігів, Еліуд веде доволі простий спосіб життя. Він тренується у таборі разом з групою і не цурається побутових обов’язків.

У дні чергувань він нарізає овочі для спільної вечері, працює в саду, а іноді найкращому марафонцеві світу навіть доводиться мити туалет.

There is no better feeling. pic.twitter.com/IUknOvXz3h — Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) September 19, 2019

34-річний спортсмен має зріст 1,67 м і вагу 57 кілограмів. Така практично ідеальна анатомічна конструкція дозволяє його організмові підтримувати ефективну терморегуляцію та роботу серцево-судинної системи.

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Свій дебютний марафон у Гамбурзі Кіпчоге виграв у 2013 році, пробігши з часом 2:05:30. Тоді йому було 29 років.

На сьогодні Еліуд Кіпчоге зберігає за собою статус чинного олімпійського чемпіона. 42 км 195 метрів у Ріо-де-Жанейро він пробіг з часом 2:08:44. На Літній Олімпіаді в Токіо він планує захистити цей статус.



Еліуд Кіпчоге — олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро / Фото: Getty images

Усміхатись, коли стає важко

Якщо ви хоч раз бачили, як Еліуд Кіпчоге біжить дистанцію, то не могли не помітити усмішки, яка час від часу з'являється на його обличчі.

На переконання легкоатлета, фізичний біль є нічим іншим, як породженням нашого розуму.

Коли стає важко бігти, він старається відволіктись, наприклад, думкою про задоволення від бігу або як йому буде приємно перетинати фінішну стрічку. Каже, що саме від цих роздумів у нього з'являється мимовільна усмішка.

Я почуваю себе чудово! Я побив рекорд у 2 години, щоб надихнути інших і показати світу, що немає межі можливостям людини,

— поділився Кіпчоге після історичного фінішу у Відні.