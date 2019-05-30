Марина Бех-Романчук показала шалене тренування: захопливе відео
Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала відео з тренування, де вона встановила свій новий персональний рекорд.
На відео спортсменка розганяється і робить стрибок у довжину.
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За її словами, це її персональний найкращий результат.
Мій новий персональний рекорд. Люблю ці тренування,
– підписала допис спортсменка.
До слова, Марина Бех-Романчук здобула срібло на першому етапі "Діамантової ліги" у стрибках у довжину. Там українка здолала у стрибку 6,84 метра.
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Джерело: 24 канал
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