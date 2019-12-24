Марина Бех-Романчук: про харчування, забобони, хобі, готовність ризикувати, мрії та цілі

Продовження інтерв'ю з українською легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук. У другій частині розмови спортсменка розповіла Спорт24 про те, хто в її сім'ї готує, чому вона любить, щоб все було ретельно поскладано, про готовність йти на ризик під час виступів та про що мріє найбільше.

Першу частину інтерв'ю з Мариною Бех Романчук про жертви заради спорту, себе як бренд та медаль Чемпіонату світу – читайте за посиланням

Про свій день

В мене всі дні однакові. Зранку снідаю, потім їду на перше тренування, повертаюсь і йду на обід. В обід можу поспати і йду на вечірнє тренування. Інколи може бути ранкова зарядка до сніданку, або тренування в залі між профільними тренуваннями. В залі працюємо над укріпленням м’язів слабких зон. В такому режимі й працюємо від тижня до тижня. Може бути два тренування спеціалізовані, або одне спеціалізоване, а одне в залі. Все залежить від періоду підготовки та на чому тренер робить акцент.

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Про роботу в залі

В залі часто працюю з окремим тренером, який допомагає укріплювати м’язи. Це дрібні м’язи, які зазвичай дуже рідно задіюються в загальній роботі, але вони дуже важливі, бо є допоміжними для основних груп м’язів при великих навантаженнях. Тому тренування покликане їх укріпити. Також треную координацію. Колись дуже багато робила вправ на максимальних показниках. В мене півприсяд був 140 кг, а тяга 70 кг, якщо не помиляюсь. З більшими вагами тренер забороняв працювати, щоб не травмувалась. Зараз робота на середніх вагах, але на техніку і більшу кількість.

Про зміну програми підготовки

Змінили тактику підготовки, хід тренувань і ставлення до роботи. Тренер змінив підхід, щоб побачити, як я на нього реагую і чи буде пуття. Як помітно, ми знайшли своє, але вважаю, що це тільки частинка і можна зробити значно більше. Аля цього треба час і мені, і тренеру.

Про вагу

Завжди слідкую за своєю вагою і намагаюсь виходити на старти в одній ваговій категорії. Це 59 кг, плюс-мінус пів кілограма. Але цього року на Чемпіонаті світу важила 57 кг. Це в перше в мене така вага була, дуже хвилювалась за результат, але вдалось завоювати медаль.

Про харчування

Використовую спортивне харчування, але не багато. Не є прихильником, щоб постійно колоти, пити, робити. У зв’язку з тим, що в мене були проблеми з кишківником, то перед ЧС прийшлось відмовитись від нього на 2 місяці. Ніколи не думала, що якщо буду пити спортивне харчування, то стану сильнішою і буду мати кращі результати. Завжди старалась пити вітаміни, щоб був сильний імунітет і нічого більше.

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Про різницю у виступах в приміщені та на стадіоні

В професійних спортсменів немає великої різниці між показниками в приміщенні та на стадіоні. Якщо ти профі, то професійно стрибаєш і на вулиці, і в приміщенні. Але на вулиці результати кращі, бо в секторі дозволяється вітер силою до 2 метрів. І якщо ти попадаєш на вітер 1,8 чи 1,9, то це може покращити твій розбіг, а відповідно і стрибок при відштовхуванні. І з цим ти можеш додати 5-8 см.

Про забобони

Нічого такого немає. Але люблю щоб перед стартом все було ідеально. Прискіпливо та ідеально складаю речі, рюкзак. На змаганнях між спробами я теж все дуже акуратно і гарно складаю.

Про депутатку Ольгу Солодуху

У нас в команді всі дуже добре ставлять до Олі. Це людина з великим іменем, в якої дуже багато чого можна повчитись. Вона зробила неймовірну кар’єру, яку досі продовжує і це просто фантастично. Її дуже поважають. Сподіваюсь, що вона зможе дуже багато корисного принести в спорт. Не скажу, що спілкувалась з нею на політичні теми, нічого такого не обговорювали. Просто запитала, як їй нова роль і чи подобається така робота.

Про хобі

Нічого, крім малювання. Ще готую, але досить рідко. Бо в основному на зборах і змаганнях, а там нас годують. Готую тільки коли вдома, але це дуже рідко буває. І то, коли приїжджаю додому, то бабуся хоче побалувати внучку, яку давно не бачила. Вона всього наготує, що мені вистачає на весь час перебування вдома.

Про важливість випадку

Останнім часом в житті не так часто вирішує випадок. Складаються плани, корегуються. Я не покладаюсь на те, що "якось воно буде".

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Про готовність ризикувати

Я не з тих людей, що люблять ризикувати, експериментувати та різні зміни. Тому на ризик іду дуже рідко. А в секторі інколи намагаюсь ризикувати, хитрити. Часто буває так, що це потрібно зробити, бо може принести результат

Про реальність побити світовий рекорд 7.52 м

На Всесвітній універсіаді я казала, що це щось фантастичне і не можливе. Але зараз є стрибунка, яка виграла Чемпіонат світу – німкеня Малайка Міхамбо. То виконала стрибок на 7.30. Це фантастичний рубіж. Рубіж, після якого ти починаєш задумуватись, а може 7.52 м можливі.

Про свої кращі показники

Офіційно зареєстрований – 6.93 м. Але були кращі на тренуваннях, і були саме цього року перед чемпіонатом світу під час зборів. За кілка днів до чемпіонату мені вдалось виконати пару стрибків, які перевершили мій найкращий результат в кар’єрі. Дуже сподівалась, що мені вдасться їх реалізувати на ЧС, але трішечки не вистачило. Був один стрибок за 7 метрів, саме він втілював бажання і мрії реалізувати його на змаганнях.

Про те, кому легше в спорті

Не знаю. Всім важко однаково. Не важливо, ти чоловік чи жінка. Всі отримують психологічні та фізичні навантаження. Все залежить від людини, наскільки вона може справлятись з труднощами, мотивована і рухається до своєї мети.

Про мрії та цілі

Мої мрії банальні та прості. Хочу гарну щасливу сім’ю. Для мене це найважливіше. В моїй родині було таке розуміння, що рідні це найважливіше і найголовніше, що має бути в житті. Тому після спортивної кар’єри хочеться мати щасливу сім’ю, діток, і віддавати себе цьому. Але дітей важко планувати. Звичайно хочеться після Олімпіади народити діток і збільшити свою сім’ю. Це такі речі, на які я можу сказати тільки одну фразу: "Як Бог дасть".

13 дивних питань до Марини Бех-Романчук

Де Ви популярніша – в Україні чи світі?

Думаю, що популярніша в світі. Мене закордоном більше впізнають ніж вдома.

Хто більше заробляє: Ви чи чоловік?

Певно, чоловік. Ми ніколи не робили чітких підрахунків. Але думаю він більше.

Падати в пісок – це боляче?

Абсолютно не боляче. Можливо з боку так здається. Ти по інерції приземляєшся і майже зразу підіймаєшся на ноги

Ви з чоловіком найкрасивіша пара українського спорту?

Для нас це дуже приємно і все.

Скільки часу в рік проводите на зборах і змаганнях?

Ніколи не рахувала. Цього року, як в мене розпочався сезон в травні так закінчився в жовтні. Весь цей період я їздила по стартах і зборах. Дуже мало часу проводила дома, постійно десь. З чоловіком графіки не збігаються. Бачимось дуже рідко, тому раз в місяць 100% зустрічаємось. Інколи це буває на 2-3 дні. Але навіть вони для нас дуже важливі. Тільки на одному тренувальному зборі перед чемпіонатом світу змогли пересіктись і провести два з половиною тижні разом.

Під музику тренуєтесь?

Ніколи не тренуюсь під музику, бо на тренуваннях можуть бути технічні помилки, тренер робить зауваження, наголошує на цьому, тому музика заважає чути його.

Маєте прізвисько в команді?

Ніколи не чула.

Щастя це - …?

Бути поруч з рідними та коханою людино. Коли всі здорові та у всіх все добре.

Заробити на старість легкою атлетикою можливо?

Напевно, що так. Це залежить від того, на якому рівні ти виступаєш. Якщо ти постійно в призах на чемпіонатах Європи та світу, виступаєш на елітних комерційних стартах, то можеш заробити й на старість

Мітки суперниці часто пересувають?

В дорослому спорті з таким не зіштовхувалась. Можливо таке присутнє в юнацькому спорті. Коли ти вже професіонал, то поважаєш своїх суперниць. Так ми розуміємо, що є конкурентками, але повага насамперед.

Коли разом з чоловіком: ви стрибаєте чи плаваєте?

Я в дитинстві дуже любила воду, ходила басейн і мене важко було забрати з нього. Але з часом цей потяг зник. Тому чоловікові затягнути мене в басейн дуже важко. Частіше він зі мною бігає коли має відпочинок.

Чому в серіалі "Ігри престолів" вболівали за Серсею Ланістер?

Саме Серсея була в образі жінки, яка горою стояла за свою сім’ю, за своїх дітей. Для мене це важлива риса характеру, бо в сучасному світі залишилось мало людей, які для своєї сім’ї готові на все.

Коли востаннє робили щось на городі?

О-о-о. Напевно ще коли в селі жила. Город – це було моє друге робоче місце.