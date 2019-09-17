Марина Бех-Романчук знову порадувала фанатів сексуальним фото
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх фанатів сексуальними фото.
У власному Instagram Марина Бех-Романчук виставила фото в купальнику.
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"Іноді я виглядаю як мавпочка", – підписала світлину вона.
До слова, нещодавно Бех-Романчук виборола для України третє місце на етапі Діамантової ліги у Лондоні.
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