Марина Бех-Романчук знову порадувала фанатів сексуальним фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото з відкритих джерел

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх фанатів сексуальними фото.

У власному Instagram Марина Бех-Романчук виставила фото в купальнику.

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"Іноді я виглядаю як мавпочка", – підписала світлину вона.

До слова, нещодавно Бех-Романчук виборола для України третє місце на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

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Теги: Спорт Марина Бех-Романчук Легка атлетика
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